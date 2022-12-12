《台灣有個好萊塢》羅北安、苗可麗領銜　挑戰台北表演藝術中心定目劇

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)有「最時髦的台語原創音樂劇」美譽的《台灣有個好萊塢》於2019年首演，2022年於臺北表演藝術中心挑戰定目劇，加入羅北安、苗可麗與朱宏章等影視大咖參與演出，連續四週25個場次嘗試挑戰「台灣也有百老匯」的可能。

臺灣在地劇團瘋戲樂工作室《台灣有個好萊塢》，講述逝去的台語電影時代風華，陸續登上金馬開場與國慶光雕點燈儀式舞台，北中南三地巡演，超過兩萬人觀賞。知名主持人陶晶瑩看完後在臉書po文：「台灣真的做得出專業的音樂劇嗎？今晚我看到了！每個演員的表演都有出專輯的演唱實力，對戲精彩節奏完美，編舞編劇導演音樂總監都是臥虎藏龍的高手，這個棒的音樂劇，我要大聲告訴你：台灣有個好萊塢！每一個瘋戲樂的台前幕後，都不能被埋沒，請你一定要看見！」連詩人編導鴻鴻都說：「虛構一段和解，雖非歷史真實，卻是這個時代迫切需要的聲音。選舉騷嚷與沮喪後，能夠有這麼一個劇場，讓觀眾把眼睛、耳朵打開，重新對這塊土地的現在與未來懷抱希望，是何其幸運的事。」

劇團表示，雖然首週演出票房非常亮眼，至今佳評如潮各界口碑爆棚，但第二週開始票房成長有限，總票房慘淡對團隊產生劇烈衝擊，藝術總監王希文表示：「這是瘋戲樂創團至今遇到的最大困境，儘管口碑很好，但目前總票房連三成都不到，剩下10天若票房再不衝起來，製作最終虧損將高達八百萬，加上過往三年疫情的累積負債，劇團實在沒有辦法再繼續靠理念撐下去，屆時也只能解散一切。」

定目劇一直是瘋戲樂的理想，劇團於2017年赴韓國與當地音樂劇產業交流考察後，一直期許有一天能讓台北也有著首爾大學路般的音樂劇場景，都市間大小劇場場館林立、原創翻譯各類型劇種什麼都有、每檔製作都能演上兩三個月、看戲更是如同看電影吃飯約會一般的文化娛樂休閒。瘋戲樂相信，透過讓一齣戲持續性地定目演出，演員與主創都不用到處尬戲，能有真正健康的生活，專注在一個作品的穩定、成長、進化，而更好的作品也能透過口碑發酵、吸引更多平常不看戲的觀眾走進劇場看戲、進而拓展我們的看戲人口，讓音樂劇成為我們的日常。

王希文說：『台灣人口為韓國一半，文化娛樂消費動能其實並不低，民間還有非常多尚未開發的看戲人口，且每次《貓》、《悲慘世界》、《羅密歐與茱麗葉》等國外大戲來台演出，多半都能完售，許多看完瘋戲樂作品的觀眾也紛紛回饋表示：「不輸百老匯製作！」、「我不知道台灣音樂劇這麼厲害了！」，或許台灣觀眾對在地劇團作品較為陌生，或是因為看戲習慣未普及因此產生距離，但相信《台灣有個好萊塢》這部雅俗共賞老少咸宜的精緻好戲，定能讓大家感受到台灣音樂劇的魅力與軟實力。

團隊祭出多個好康，其中在多個場次將舉辦演員見面會，也提供「平日場79折」的好評折扣碼活動，詳情請洽官方臉書。