台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）桃捷公司今天(12日) 起在A20興南站及A18高鐵桃園站，透過AI技術建置虛擬動漫少女「霏霏」為旅客服務，民眾可透過語音及觸控方式在螢幕上互動，查詢乘車資訊及旅遊景點，讓搭車便利也兼具科技性。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，這套系統設備是一具如電視的機台，乘客可透過觸控及語音方式與螢幕上的動漫少女「霏霏」互動，系統具有自動判斷語言功能，能講中、英、日、韓4種語言，除了會在螢幕上顯示文字，還有語音服務，方便國內外旅客操作。

圖/桃園捷運公司

桃捷公司指出，乘客可查詢時刻表、票價、路網圖、交通轉乘、周邊景點、天氣及車站資訊等諮詢及票證處理作業，操作結束後也可給「霏霏」的服務評分，若給了滿分五顆星，「霏霏」會出現嬌羞雀躍的神情與動作；要是只給一顆星，「霏霏」也會垂頭洩氣，像做錯事的孩子惹人憐愛。

中央社引述桃捷公司說，這套AI技術即日起在A20興南站及A18高鐵桃園站(如下圖)建置，提供乘客體驗也進行為期約一個月的系統測試，並收集相關數據，在系統測試穩定後，乘客較少的A20興南站將由AI技術取代人工服務，人潮眾多的A18高鐵桃園站也會加入AI技術，協助分擔站務人員繁忙的工作。

桃捷公司表示，「霏霏」的服務全年不打烊，週一到週五會穿著站務員制服提供服務，到了週六、週日則換上動漫人物炫麗亮眼的戰袍，桃捷公司希望透過AI技術，讓車站管理除了科技、年輕化，也更加簡易、高效率，帶給旅客不一樣的旅程體驗。

圖/桃園捷運公司