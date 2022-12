重創俄國戰艦油槽 烏克蘭小型無人艇屢建功 標誌新型態海上作戰

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)在小蝦密對大鯨魚的俄烏戰爭中,烏克蘭以有限資源,樹立了許多不對稱戰爭的典範,其中一項鮮為人知的,就是善用無人水面載具(uncrewed surface vessel,USV)進行偵蒐與攻擊任務。這堪稱海上版無人機的武器,也昭示著新型態海戰的到來。

經濟學人指出,10月29日,烏軍以其研發的5.5公尺長無人快艇,奇襲俄軍黑海艦隊,成功破壞了三艘艦艇。11月18日,俄國位於諾沃羅西斯克港(Novorossiysk)的油槽發生爆炸事故,據傳也是這款無人艇立下的汗馬功勞。

在此役之前,除了伊朗、葉門武裝組織及巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)組織曾以炸彈裝載於遠端遙控船隻,進行自殺攻擊以外,各國海軍多半是將這類船艇配載機槍或飛彈,與一般艦艇的用途無異,唯一差別只在於船上並無載人。

然而,烏克蘭卻另闢蹊徑。從影像分析可見,烏克蘭用在USV上的技術,一點也不高大上,不用軍力強盛便可取得。如船上的引擎,疑似來自水上摩托車;船首裝設的鏡頭,分明也可在自行車騎士的頭盔上看到;船上的衛星接收器,則與航太公司SpaceX的星鏈(Starlink)終端機頗為相似。

烏克蘭在集資計畫中號稱,每艘USV只造價25萬美元(新台幣767萬)。相較之下,光是一枚反艦飛彈,動輒數百萬美元之譜。此外,飛彈或無人機在船艦造成的損傷多屬船體上層,但這款可搭載200公斤重炸藥的無人船,卻可直衝艦艇的水線高度,導致船隻吃水、甚至沈船。

有鑑於此,USV可釀成的安全風險,實已能與無人機相匹敵,不光使各國軍方猝不及防,連帶的對民用航運、近岸基礎設施如港口與油槽等,也構成威脅。

再者,無人艇還有一項優勢,那就是匿蹤。烏克蘭的水面載具僅浮出水面數公分,可逃過雷達的法眼,還能與操控者維持無線電聯繫(無線電波不能穿透水面)。假以時日,研發全面潛於水下的攻擊無人艇,也不是不可能。此外,自殺攻擊最怕臨陣反悔,既沒有人,則無此擔憂。

那麼,該如何防範?

改造現有武器是一法。法國軍火商Thales將超音速飛彈Matlet加以改造,宣稱可打擊小型、快速移動的水面載具。美國海軍近來也特製了可搭載兩座30毫米口徑機砲的高速快艇,專門用來對付來襲的載人或無人船。

除了改裝一途,美國、英國都在探索用雷射反制的可能性。不過,美國在亞丁灣(Gulf of Aden)的試驗,僅針對靜態物體。英國目前揭露的試驗,則只在陸上驗證。

其他殲滅USV的科技還包括:用電磁干擾阻斷無線電波;同樣派出無人艇,兵來將擋,硬碰硬上場;在水底布下天羅地網,牽制這類水下潛具,一如一次世界大戰的反潛大作戰;訴諸於一種可使USV螺旋槳動彈不得的新發明黏液。

不過,經濟學人提到,土耳其軍火商Aselsan已研發出可集體出動、分享敵情的快速無人艇。中國工程師也正打造「獵殺運算系統」,靈感來自殺人鯨獵殺海豹群的攻擊模式。要想阻擊這類不斷演進的智慧USV,恐怕又是一場鬥智鬥力的軍備競賽。

