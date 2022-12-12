重創俄國戰艦油槽 烏克蘭小型無人艇屢建功 標誌新型態海上作戰

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在小蝦密對大鯨魚的俄烏戰爭中，烏克蘭以有限資源，樹立了許多不對稱戰爭的典範，其中一項鮮為人知的，就是善用無人水面載具（uncrewed surface vessel，USV）進行偵蒐與攻擊任務。這堪稱海上版無人機的武器，也昭示著新型態海戰的到來。

經濟學人指出，10月29日，烏軍以其研發的5.5公尺長無人快艇，奇襲俄軍黑海艦隊，成功破壞了三艘艦艇。11月18日，俄國位於諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）的油槽發生爆炸事故，據傳也是這款無人艇立下的汗馬功勞。

在此役之前，除了伊朗、葉門武裝組織及巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）組織曾以炸彈裝載於遠端遙控船隻，進行自殺攻擊以外，各國海軍多半是將這類船艇配載機槍或飛彈，與一般艦艇的用途無異，唯一差別只在於船上並無載人。

然而，烏克蘭卻另闢蹊徑。從影像分析可見，烏克蘭用在USV上的技術，一點也不高大上，不用軍力強盛便可取得。如船上的引擎，疑似來自水上摩托車；船首裝設的鏡頭，分明也可在自行車騎士的頭盔上看到；船上的衛星接收器，則與航太公司SpaceX的星鏈（Starlink）終端機頗為相似。

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烏克蘭在集資計畫中號稱，每艘USV只造價25萬美元（新台幣767萬）。相較之下，光是一枚反艦飛彈，動輒數百萬美元之譜。此外，飛彈或無人機在船艦造成的損傷多屬船體上層，但這款可搭載200公斤重炸藥的無人船，卻可直衝艦艇的水線高度，導致船隻吃水、甚至沈船。

有鑑於此，USV可釀成的安全風險，實已能與無人機相匹敵，不光使各國軍方猝不及防，連帶的對民用航運、近岸基礎設施如港口與油槽等，也構成威脅。

再者，無人艇還有一項優勢，那就是匿蹤。烏克蘭的水面載具僅浮出水面數公分，可逃過雷達的法眼，還能與操控者維持無線電聯繫（無線電波不能穿透水面）。假以時日，研發全面潛於水下的攻擊無人艇，也不是不可能。此外，自殺攻擊最怕臨陣反悔，既沒有人，則無此擔憂。

那麼，該如何防範？

改造現有武器是一法。法國軍火商Thales將超音速飛彈Matlet加以改造，宣稱可打擊小型、快速移動的水面載具。美國海軍近來也特製了可搭載兩座30毫米口徑機砲的高速快艇，專門用來對付來襲的載人或無人船。

除了改裝一途，美國、英國都在探索用雷射反制的可能性。不過，美國在亞丁灣（Gulf of Aden）的試驗，僅針對靜態物體。英國目前揭露的試驗，則只在陸上驗證。

其他殲滅USV的科技還包括：用電磁干擾阻斷無線電波；同樣派出無人艇，兵來將擋，硬碰硬上場；在水底布下天羅地網，牽制這類水下潛具，一如一次世界大戰的反潛大作戰；訴諸於一種可使USV螺旋槳動彈不得的新發明黏液。

不過，經濟學人提到，土耳其軍火商Aselsan已研發出可集體出動、分享敵情的快速無人艇。中國工程師也正打造「獵殺運算系統」，靈感來自殺人鯨獵殺海豹群的攻擊模式。要想阻擊這類不斷演進的智慧USV，恐怕又是一場鬥智鬥力的軍備競賽。