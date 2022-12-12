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台灣水產禁輸中國 藍批蔡政府行政怠惰　綠嗆勿唱和中方經濟霸凌

國民黨總召曾銘宗呼籲，中國勿對台灣採歧視待遇，並要求政府不要空喊降低對中國貿易依存度的口號，應確實拓展國際替代市場，以具體作為確保農漁民權益。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/12 16:16
國民黨團、民進黨團今（12）日雙雙召開記者會，就台灣水產禁輸中國問題隔空交火。(圖／國民黨團)  

國民黨團、民進黨團今（12）日雙雙召開記者會，就台灣水產禁輸中國問題隔空交火。(圖／國民黨團)  

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）台灣水產品一夕遭中國禁止輸入，國民黨團今（12）日質疑蔡政府高舉「抗中保台」旗幟，卻毫無作為助漁民開拓替代市場；民進黨團表示，中國以行政流程之名行經濟霸凌之實，呼籲在野黨不要隔空唱中國違反自由貿易與WTO的行徑。

藍質疑蔡政府行政怠惰 籲中國勿對台灣採歧視待遇

國民黨立法院黨團今（12）日上午召開「輸陸食品登記75%遭禁 是政府行政怠惰？還是中國大陸找喳？」記者會，首席副書記長謝衣鳯指出，中國2020年11月向WTO各會員國宣布食品登記新制，台灣衛福部食藥署在2021年10月15日就已經公告相關規定，質疑為何相關部門不協助台灣業者理解規定、與中國磋商溝通。

謝衣鳯表示，民進黨政府既然堅持「抗中保台」政策，就該拿出具體作為，為台灣產值達60億元的農漁產品找出未來替代市場，而不是要軍人、學生吃「民主的魚」、「民主鳳梨」還有「民主的香蕉」。

副書記長吳怡玎表示，民進黨在野時，批馬時代所簽的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）「舔共賣台」，執政之後已「抗中保台」為由掩蓋行政怠惰，當日本積極協助業者辦理申請，台灣農委會卻忙著撒幣、補貼，食藥署則忙著護高端、護航小吃店賣快篩試劑。

總召曾銘宗表示，蔡政府執政後，對中國與香港出口貿易情形較馬時代有增無減。每次中國對禁止台灣農漁品進口，蔡政府就讓國民自己買單，這並非是根本解決之道。呼籲中國勿對台灣採歧視待遇，並要求政府不要空喊降低對中國貿易依存度的口號，應確實拓展國際替代市場，以具體作為確保農漁民權益。

綠批中國差別待遇 籲當局移除不友善市場依賴

民進黨立法院黨團則召開「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會作為回應，副幹事長黃世杰強調，中國發布新註冊規定後，政府成立平台輔導業者辦理註冊業務共3232件。其中中國無具體事由就退了2409件，包含以文字不符要求為由退回621件，讓業者無所適從；更有業者被要求提供鳳梨酥原料來源及配方等商業機密。此外，台酒跟金酒原先都已取得註冊合格編號，卻又無預警被要求補件。

書記長郭國文表示，中國顯然以經濟霸凌手法打壓台灣廠商，譬如他國業者可線上申報，台灣業者僅能書面申請，申請期限更只到今年6月30日，比他國提早一年。郭國文盼國民黨看清此款不公待遇，勿隨意唱和中國；並呼籲行政院積極進行商業市場布局，移除台灣對不友善市場的依賴。
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