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【12/12台灣本土+10,824例／死亡+31例】連續4日個案數上升　再驗出變異株XBB、BQ.1

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 14:38
【12/12台灣本土+10,824例／死亡+31例】連續4日個案數上升　再驗出變異株XBB、BQ.1

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增10,853例COVID-19確定病例，分別為10,824例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩祥指出，今日新增的病例數較上周一增加約6%，且連續4日個案數上升，疫情已到了谷底，但也可能上上下下，約維持每天一萬多例情況。

指揮中心表示，今日新增之10,824例本土病例，為4,980例男性、5,836例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,697例)，臺中市(1,528例)，桃園市(1,333例)，高雄市(1,197例)，臺北市(1,057例)，臺南市(871例)，彰化縣(622例)，新竹縣(403例)，新竹市(322例)，苗栗縣(265例)，屏東縣(258例)，雲林縣(248例)，南投縣(207例)，嘉義縣(165例)，花蓮縣(129例)，宜蘭縣(123例)，基隆市(122例)，嘉義市(106例)，金門縣(66例)，臺東縣(64例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為16例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至12月9日，死亡日期介於9月27日至12月9日。

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指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、越南及韓國(各1例)移入，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,481,040例確診，分別為38,300例境外移入，8,442,686例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,710例COVID-19死亡病例，其中14,693例本土，另17例為境外移入。

【12/12台灣本土+10,824例／死亡+31例】連續4日個案數上升　再驗出變異株XBB、BQ.1

新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為48例本土個案及26例境外移入

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為48例本土個案(41例BA.5、2例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、2例BA.2)及26例境外移入(9例BA.2.75、8例BA.5、3例XBB、1例BF.7、5例BQ.1)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為19例、BF.7為5例、BQ.1為17例、BA.5為1,259例、BA.4為104例、BA.2.75為92例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為2例、BF.7為1例、BQ.1為5例、BA.5為1,432例、BA.4為5例、BA.2.75為7例、BA.2為2,534例。

指揮中心指出，新增41例BA.5本土個案，占上週所有已定序之48例約85.4%，為14名男性、27名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，分布為北部22例、中部6例、南部11例、東部2例，確診日介於今年9月13日至12月2日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之26例BA.5、BA.2.75、XBB、BF.7及BQ.1個案，為15例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年11月20日至12月3日。

  • 8例BA.5個案分別自日本及泰國(各3例)，美國及德國(各1例)移入
  • 9例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本(2例)，柬埔寨、美國及韓國(各1例)移入
  • 3例XBB個案分別自土耳其、日本及越南(各1例)移入
  • 1例BF.7個案自日本移入
  • 5例BQ.1個案分別自美國(3例)、日本及法國(各1例)移入

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

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新增確診
BA.5
BA.2.75
XBB
BF.7
BQ.1

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更新時間 : 2022-12-12 16:07 GMT+08:00

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