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南韓教授票選今年代表成語「過而不改」　諷政治人物無擔當

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 14:32
南韓教授票選2022年年度代表成語為「過而不改」（圖／Pixabay用戶hgyjhj486）

南韓教授票選2022年年度代表成語為「過而不改」（圖／Pixabay用戶hgyjhj486）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓大學教授們票選出代表今年的四字成語為「過而不改」。

南韓「教授新聞」自2001年起，每年都會發表教授們所票選出的年度代表成語。根據教授新聞11日報導，針對全國935名大學教授所進行的問卷調查結果顯示，有50.9%（476人）認為「過而不改」是最能代表2022年南韓社會的四字成語。「過而不改」首次出現於論語衛靈公篇，子曰：「過而不改，是謂過矣」，意旨犯錯而不去改正，才是真正的過錯。

南韓驪州大學教授表示，無論是執政黨或是在野黨，只要出現錯誤，總是先想著將錯歸究於前政府或是總統，而不是想著改善，即使發生了像是梨泰院推擠意外的事故，也不見願意負責任的政治人物。他也指出，在歷史上被稱為聖君的世宗，時常承認自己的錯誤並改善，也因此在世宗在位期間，並未發生任何因安全事故所造成的大規模傷亡。

教授們亦批判南韓政治落後及小人政治。一名教授說道，因陣營間的理念矛盾，政治人物們認為在承認自己錯誤的瞬間，就會變成輸家，因此蔓延著這種不認錯的歪風。

第二名則為「欲蓋彌彰」（14.7%），意旨想要遮蓋掩飾過錯，反而讓錯誤變得更加明顯，出處於左傳。根據東亞日報報導，這亦是在形容梨泰院推擠意外發生後，不負責任又試圖掩蓋錯誤的政治圈。而第三名則為「危如累卵」（13.8%）、第四名「文過飾非」（13.3%），第五名「盲人摸象」（7.4%）。

去年教授們所票選出的代表成語為「貓鼠同處」，因去年南韓社會發生公職人員涉炒地皮等醜聞，暗諷上司包庇下屬，官場朋比為奸的亂象。
南韓
年度代表成語
過而不改

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