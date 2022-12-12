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台積電創辦人張忠謀「全球化已死」一說 台灣央行總裁、專家這樣看

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 14:02
央行總裁楊金融今（12）日赴立法院財委會報告並備質詢（圖／中央社）

央行總裁楊金融今（12）日赴立法院財委會報告並備質詢（圖／中央社）

（台灣英文新聞／科技組　綜合報導）台積電創辦人張忠謀「全球化與自由貿易幾乎已死」之說，各界專家看法不一。中央銀行總裁楊金龍今（12）表示，全球化內容改變，但未必死亡。

張忠謀6日於台積電美國亞利桑那州新廠移機典禮上致詞表示，地緣政治已大幅改變半導體製造商面臨的局勢，稱「全球化與自由貿易幾乎已死」，且不太可能再回復。該說法獲得財金文化董事長謝金河的認同，謝金河稱全球化其實已經死了很多年，並引述經濟學人所列2023年10大趨勢，指出世界正加速重組。

中央銀行總裁楊金龍今（12）日赴立法院財委會報告並備質詢，立委林德福提及張忠謀全球化已死一說，詢問台灣在如此環境下，經濟成長與國家發展所受影響。

楊金龍表示，全球化死亡與否，是相當極端的說法。當前全球化面臨一系列問題，包含新冠疫情，俄烏戰爭、科技戰及美中貿易戰、這都導致全球化的內容改變。但要說全球化是否已死，這倒未必。

林德福進一步詢問，台灣身為小型開放經濟體，該如何調整以應對全球貿易型態轉變？楊金龍則表示，外需比較需要調正，當前在全球化環境中所遇到的問題，台灣廠商比想像中更具彈性，具企業精神。

談及對消費大眾的影響，楊金龍認為，目前尚可。俄烏戰爭、新冠肺炎疫情問題依然存在，消費者面臨部分物價較高的問題。

事實上，和碩董事長童子賢也不認同張忠謀的說法，他9日出席今周刊經濟展望論壇時分析，自由貿易僅是短期受挫，未來能否恢復仍有待觀察。他也強調，自由貿易的精神展現在資訊科技協定（ITA）中，而台灣資訊產業受惠1996年ITA甚大。
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更新時間 : 2022-12-12 14:35 GMT+08:00

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