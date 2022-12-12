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敖德薩遭俄無人機襲擊大斷電 烏克蘭反攻梅利托波爾、炸俄傭兵指揮部

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，若奪回梅利托波爾，整個俄國通往赫爾松的防線就會潰敗，若真如此，烏軍將會獲得直通克里米亞的路線。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 11:37
烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）於當地時間11日表示，烏軍10日將俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（W...

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）於當地時間11日表示，烏軍10日將俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（W...

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄國襲擊烏國南部城市敖德薩，造成150萬人斷電；烏克蘭不甘示弱，傳出對俄國占領城市梅利托波爾、親俄派自行獨立的「頓內茨克人民共和國」以及俄國併吞的克里米亞半島施以飛彈攻擊，並襲擊俄國傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）指揮部所在的旅館，造成重大傷亡。

俄國攻擊敖德薩 造成大規模停電

路透社BBC報導，烏克蘭10日指控，俄國以伊朗製無人機轟炸南部港口城市敖德薩（Odesa），儘管烏軍擊落10架無人機，但仍有5架擊中當地兩座能源設施，導致所有「非關鍵基礎設施」全部斷電，約150萬人於寒冬中無電可用。烏克蘭總統澤倫斯基表示，需要數日才能恢復。

烏國打擊俄國傭兵組織瓦格那集團

BBC報導，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）於當地時間11日表示，烏軍10日把位於卡季伊夫卡（Kadiivka）的一間旅館夷為平地，將該處作為指揮部的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）成員多人喪命，蓋戴更聲稱，至少50%的倖存者將因醫療資源不足而喪密命。BBC表示，無法獨立核實瓦格那集團就在該旅館中。

西方專家指出，瓦格那集團由俄國總統普丁的親信及御廚普里高津（Yevgeny Prigozhin）所成立，其行動符合克里姆林宮的利益，多次被指控犯下戰爭罪與侵害人權的惡行。該組織的部隊先前已被部署在克里米亞等地，成為烏克蘭本波反擊的攻擊目標。

俄國國營媒體則提及，當地時間11日上午有20枚飛彈擊中頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）；此外，克里米亞半島（Crimea）的多起爆炸中，也包括一座位於蘇維埃茨科耶（Sovietske）的俄國軍營。

烏軍攻梅利托波爾 造成2死10傷

梅利托波爾（Melitopol）的親俄當局指控，烏克蘭的導彈造成2人死亡、10人受傷。俄國扶植的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在Telegram表示，防空系統摧毀烏國發射的其中兩枚導彈，但另有四顆導彈正中目標，導致一處有人在內用餐的娛樂中心被摧毀，並強調烏國使用的是美國所提供的海馬斯（HIMARS）火箭系統。

烏軍矢言奪梅利托波爾 收復克里米亞

奪回梅利托波爾對烏克蘭來說至關重要。該地戰略位置特殊，地處馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）、第聶伯河（Dnipro River）以及克里米亞之間，自3月就被俄軍佔領，並作為其在烏國東南部的主要後勤中心。

敖德薩遭俄無人機襲擊大斷電 烏克蘭反攻梅利托波爾、炸俄傭兵指揮部梅利托波爾（地標所在地）位於關鍵戰略位置。（圖／翻攝自Google Maps)

衛報報導，自烏軍奪回赫爾松後，梅利托波爾城下一個主要目標。烏軍在第聶伯河東岸展開行動，並在西岸放置海馬斯火箭系統，俄國軍隊也越發受到威脅。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在採訪中表示，若奪回梅利托波爾，整個俄國通往赫爾松的防線就會潰敗，若真如此，烏軍將會得到一條直通克里米亞的路線。
俄烏戰爭
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