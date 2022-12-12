南韓總統尹錫悅最快本月進行特赦　貪汙前總統李明博有望在列

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅或於本月底實施特赦，前總統李明博有望列入名單中。

根據韓聯社採訪南韓總統辦公室，一名官員表示，總統辦公室正研議於本月28至30日期間實施特赦。今年南韓政府已於8月15日光復節當日宣布特赦，當時特赦重點為恢復民生和經濟，故名單主要為財界人士，包含了三星電子會長李在鎔及樂天集團會長申東彬等人。另一名官員透露，尹錫悅此次希望以政界人士為主。

南韓前總統李明博和尹錫悅同屬保守派，於2008年至2013年任期總統，後因涉嫌收賄、侵吞公款、漏稅、濫用職權等16項罪嫌，其中貪汙及收賄金額分別為247億韓元（約6.1億台幣）及111億韓元（約27億台幣），在2020年時遭判17年徒刑、罰金130億韓元（約3.2億台幣）、追徵犯罪所得57.8億韓元（約1.4億台幣）。年事已高的李明博（80歲），若服完刑期也已高齡95歲，而他近期也因健康問題申請暫停服刑，將於28日到期。

李明博出生於二戰期間的大阪，家境清寒，靠著自己的努力考上南韓名校高麗大學。他在畢業後進入現代集團下的現代建設工作，36歲當上執行總裁，47歲即獲任董事長。而後他受到南韓前總統金泳三的邀請進入政界，在2002年時當上首爾市長，他在任期內成功地整治了臭水溝清溪川大獲民心，最後於2008年以48.7%得票率當選南韓第17任總統。