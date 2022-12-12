俄烏戰爭終結有望？烏克蘭總統一日會三國總統 外交努力如火如荼

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭已進入第十個月，雙方仍在苦戰，不知何時才看得到盡頭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日與美國、法國、土耳其領導人會晤，外界解讀，各方似欲加大外交努力，儘速讓戰事畫下句點。

路透報導，澤倫斯基與美國總統拜登（Joe Biden）、土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行了會談。他在錄製演說中表示，持續與各方盟友就烏克蘭情勢尋求解決之道，盼能於下週獲致「重要成果」。

澤倫斯基感謝拜登對烏克蘭提供「前所未見」的軍援與金援，並商討了一項相當有力的防空系統。稍早他與馬克宏就防衛、能源、經濟、外交等議題進行了「意義重大」的對話。至於與艾爾段的會談，則著重於烏克蘭的穀物出口。

在戰事前幾個月，土耳其擔任了重要的和談協調者，而在俄軍封鎖烏國港口長達半年後，也是土耳其介入，方才與聯合國聯手推動俄烏協議，7月始准許穀物輸出。

土耳其方面表示，艾爾段11日致電俄國總統普丁（Vladimir Putin），籲其儘快終結此役。然而，普丁上週才放話，莫斯科已對西方失去所有信任，恐難和平解決烏克蘭問題，並警告，這場戰事還有得拖。

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法國在這場戰爭中的行事作風也不乏爭議。馬克宏始終堅持外交手段，卻釋出模糊訊息，宣稱和談的發球權落在烏克蘭之手，又稱必須對俄國提出安全保障。諸如此類的談話，令烏克蘭、西方盟友與波羅的海國家感到不安。

烏克蘭堅持領土完整，俄國卻不放棄在烏東併吞的四個佔領區，和談前景仍晦澀不明。

最新戰況為，烏克蘭官員宣稱，烏軍在一次成功的飯店攻擊行動中，擊殺了多名俄國雇用的傭兵華格納（Wagner）集團成員，惟此一說法難以驗證。另，南部港口城市敖德薩（Odesa）遭俄國以伊朗無人機攻擊，致150萬人無電可用，情況甚為嚴峻。

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