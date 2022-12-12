Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

嗨大家今天好嗎？台灣百萬網紅推諮商筆記炸鍋　遭酸「粉絲錢好賺」霸氣回嗆　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 10:13
網紅理科太太開課遭酸「粉絲錢真好賺」，現霸氣回嗆「惦惦啦」。（圖/理科太太 Facebook）

網紅理科太太開課遭酸「粉絲錢真好賺」，現霸氣回嗆「惦惦啦」。（圖/理科太太 Facebook）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)網紅理科太太開課分享過去心理諮商經驗，遭酸「粉絲錢真好賺」，理科則霸氣回嗆「惦惦啦！」

百萬YouTuber理科太太本名陳映彤，原為生物醫學工程師，以面癱訪問名人走紅，經過離婚等人生低潮，在過去2年接受100多個小時的心理諮商，現在想鼓勵大眾認識情緒勇敢接受諮商，於12月初和線上學習平台Hahow推出影音課程「理科太太的諮商筆記－從自我覺察到自我療癒」，至今（12）日已有 2,755 人支持課程。

理科太太在官網上說明，這門線上課程結合經驗、案例、理論、工具，並提供實作練習、選書及專屬社團，陪讀者從自我覺察到自我療癒，並強調「我不是心理師不能幫你諮商，我想以學姊的身分，分享我的筆記，陪你走過這一段。」

然而，理科太太此舉讓心理界炸鍋！因諮商在台灣屬醫療行為，不具備相關執照的KOL現遭酸是打著諮商之名行營利之實，更恐怕會誤導民眾造成反效果；有正在念諮商所碩士班網友坦言，期待更多人認識諮商，但現在牽涉到的屬於諮商倫理問題，畢竟每個人都有適合自己的療法；也有網友指出，分享筆記沒問題，但不該稱為「課程」。

蘇打綠吉他手劉家凱畢業於政治大學心理系，曾任職台大睡眠中心睡眠技師、陽明腦科學研究所肄業，他透露自己也持續在接受諮商中，「如果身旁有人需要諮商建議，我的唯一做法是，請他們找尋專業諮商師及治療師，這個過程很像談戀愛選對象，你需要親身體驗，才會知道自己需要什麼幫助，治癒自己是不會有捷徑的。」

面對網路質疑聲浪，理科太太喊冤本意是想鼓勵諮商，不料線上課程内容根本還沒有上線就被說是要誤導別人，「以前的我會默默的難過，心路素質被我的心理師練得很強的我，只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」

最後，理科太太喊話粉絲，「當你在大家面前嘗試做一件新的事，總會有人看不慣要批評你，攻擊你。但我想跟你說，切都會沒事的，那些人的人生就止於批評了，而你還在努力的前進。就抱持這樣的心一直往前，當你有一天再回頭看看你建立起的人生，誰會記得酸民？」

針對理科太太特別強調課程內容絕不觸及諮商，台北市衛生局心理衛生科長陳小燕受訪時大讚此舉違避法規很聰明，她說，現階段要判斷是否違法有難度，但未來若有民眾陳情並提供具體事證就會介入調查、進一步釐清。

理科太太聲明全文
理科太太
心理諮商
治癒
蘇打綠
劉家凱
心理學
心路素質
網紅
KOL
YouTuber
名人
娛樂

相關新聞

韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
2022/12/07 15:18
《白日青春》黃秋生封帝！金馬最佳新導演探移民及親情　台灣3/31感人上映　
《白日青春》黃秋生封帝！金馬最佳新導演探移民及親情　台灣3/31感人上映　
2022/12/01 13:03
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
2022/11/28 15:32
撕破臉！汪小菲停付大S生活費台灣資產遭查封　大S理性聲明遭嗆「北京待待都能死是嗎？」
撕破臉！汪小菲停付大S生活費台灣資產遭查封　大S理性聲明遭嗆「北京待待都能死是嗎？」
2022/11/22 10:51
【金馬59】得獎名單持續更新！黃秋生首封影帝　張艾嘉3度奪影后
【金馬59】得獎名單持續更新！黃秋生首封影帝　張艾嘉3度奪影后
2022/11/19 23:16

更新時間 : 2022-12-12 11:33 GMT+08:00

最受歡迎

【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
新北漁港有夠讚　漁港環境評鑑就差你1票
新北漁港有夠讚　漁港環境評鑑就差你1票