嗨大家今天好嗎？台灣百萬網紅推諮商筆記炸鍋　遭酸「粉絲錢好賺」霸氣回嗆　

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)網紅理科太太開課分享過去心理諮商經驗，遭酸「粉絲錢真好賺」，理科則霸氣回嗆「惦惦啦！」

百萬YouTuber理科太太本名陳映彤，原為生物醫學工程師，以面癱訪問名人走紅，經過離婚等人生低潮，在過去2年接受100多個小時的心理諮商，現在想鼓勵大眾認識情緒勇敢接受諮商，於12月初和線上學習平台Hahow推出影音課程「理科太太的諮商筆記－從自我覺察到自我療癒」，至今（12）日已有 2,755 人支持課程。

理科太太在官網上說明，這門線上課程結合經驗、案例、理論、工具，並提供實作練習、選書及專屬社團，陪讀者從自我覺察到自我療癒，並強調「我不是心理師不能幫你諮商，我想以學姊的身分，分享我的筆記，陪你走過這一段。」

然而，理科太太此舉讓心理界炸鍋！因諮商在台灣屬醫療行為，不具備相關執照的KOL現遭酸是打著諮商之名行營利之實，更恐怕會誤導民眾造成反效果；有正在念諮商所碩士班網友坦言，期待更多人認識諮商，但現在牽涉到的屬於諮商倫理問題，畢竟每個人都有適合自己的療法；也有網友指出，分享筆記沒問題，但不該稱為「課程」。

蘇打綠吉他手劉家凱畢業於政治大學心理系，曾任職台大睡眠中心睡眠技師、陽明腦科學研究所肄業，他透露自己也持續在接受諮商中，「如果身旁有人需要諮商建議，我的唯一做法是，請他們找尋專業諮商師及治療師，這個過程很像談戀愛選對象，你需要親身體驗，才會知道自己需要什麼幫助，治癒自己是不會有捷徑的。」

面對網路質疑聲浪，理科太太喊冤本意是想鼓勵諮商，不料線上課程内容根本還沒有上線就被說是要誤導別人，「以前的我會默默的難過，心路素質被我的心理師練得很強的我，只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」

最後，理科太太喊話粉絲，「當你在大家面前嘗試做一件新的事，總會有人看不慣要批評你，攻擊你。但我想跟你說，切都會沒事的，那些人的人生就止於批評了，而你還在努力的前進。就抱持這樣的心一直往前，當你有一天再回頭看看你建立起的人生，誰會記得酸民？」

針對理科太太特別強調課程內容絕不觸及諮商，台北市衛生局心理衛生科長陳小燕受訪時大讚此舉違避法規很聰明，她說，現階段要判斷是否違法有難度，但未來若有民眾陳情並提供具體事證就會介入調查、進一步釐清。

理科太太聲明全文