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小三通停航3年、金門酒品又遭禁　台灣立委陳玉珍赴廈門溝通解套

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 10:34
小三通和金門高粱酒銷中國，都是攸關金門長遠發展的大事；國民黨立委陳玉珍（圖）12日飛往廈門，與相關單位溝通解套。（陳玉珍提供）中央社

小三通和金門高粱酒銷中國，都是攸關金門長遠發展的大事；國民黨立委陳玉珍（圖）12日飛往廈門，與相關單位溝通解套。（陳玉珍提供）中央社

延伸閱讀: 中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午11時記者會指: 中方註冊程序不透明

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立委陳玉珍今天（12日) 表示，小三通和金門高粱酒銷中國大陸，都是攸關金門長遠發展的大事；目前金酒暫時停止進口中國， 小三通也停航近3年，她今天飛往廈門，與相關單位溝通解套。

陳玉珍表示，她因胰臟發炎，3日住進台大醫院1星期，出院就接獲金門酒廠遭中國「暫時禁止進口」的訊息。她說，到底哪裡卡關，沒人說得準，莫衷一是，只有親自走一趟，才能找到解套方案。

小三通停航3年、金門酒品又遭禁　台灣立委陳玉珍赴廈門溝通解套

金門酒廠產品遭中國暫停進口，金門籍國民黨立委陳玉珍12日飛往廈門，與中國相關單位人員洽淡，尋求解套方案。中央社

此外，金門和廈門之間的小三通已停航近3年，國民黨金門縣區域立委陳玉珍11日在臉書粉絲團發文表示，無論是小三通的重啟，或是金酒銷往中國，都是攸關金門長遠發展的大事，「不能等也等不起」，經過與中國相關涉台部門聯絡，她決定前往中國，當面坐下來，面對面溝通磋商解決。希望屆時中方能給個明確答案，到底該要怎麼做、或有什麼窗口能讓雙方溝通。

中央社報導，陳玉珍12日上午在松山機場搭乘立榮航空10時15分班機到廈門，循「綠色通道」，直接與中國有關部門立即開會研商。她表示，具體會見人員，對方要求見面之後再發布，現在不宜透露。

經過1週的胰臟炎治療，陳玉珍說，目前指數都已恢復正常，為了到廈門，昨(11日) 到醫院接受PCR檢測，期待此行能有圓滿答案。

陳玉珍同時在臉書表示，「明知前方道路困難險阻，背後也可能遭人萬箭穿心」，但追求真理及為金門解決問題的熱忱是她不變信念。她說，與其坐而言，不如起而行，多溝通、少誤解，希望廈門之行有好的結果。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

小三通停航3年、金門酒品又遭禁　台灣立委陳玉珍赴廈門溝通解套

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更新時間 : 2022-12-12 11:32 GMT+08:00

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