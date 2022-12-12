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「徵婚啟事」30年　台灣作家陳玉慧：幽默感是擇偶要件

陳玉慧長年旅居德國，創作不輟，2021年她推出長篇小說作品時，在記者會中表示，寫這本書的時候，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來了，大家都被困住了，但她還是盡量投入時間寫作，「還好寫作救了我，是寫作這件事陪伴我度過疫情。」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 13:57
(圖/擷取自陳玉慧臉書)

(圖/擷取自陳玉慧臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）作家陳玉慧代表作「徵婚啟事」，30年前在台灣及華文世界掀起熱議，她昨(11日) 舉行「徵婚啟事─30年經典再現新書分享會」，談這場如夢一般的旅程。她說，幽默感是擇偶要件。

陳玉慧1989年11月在各大報刊登徵婚廣告，內容寫道：

「生無悔，死無懼，不需經濟基礎，對離異無挫折感，

願先友後婚，非介紹所，無誠勿試。」

廣告吸引108名男士前來面覆，甚至進一步見面、交往，陳玉慧將其中的42個案例寫成「徵婚啟事」一書，引起話題，多年來更被改編成電影、電視及舞台劇，且再版多次。

中央社11日引述陳玉慧表示，當時台灣剛解嚴，她從國外念戲劇回到台灣，想看看台灣男人到底在想什麼，「我完全不偽善，完全不想討好任何一個人」，而這本書也意外揭開解嚴後台灣社會的某個面向，「像切片一樣，讓我們看到那時候的台灣」。

陳玉慧說，那場徵婚之後，她覺得自己並不適合婚姻，因為自己是一個非常挑剔的人，但那些前來「應徵」的男人，她並非皆無好感，其中有一、兩人後來成為朋友，一人是想當棋王的那位，「他用棋藝告訴我愛情的道理」，另一人是為父頂罪入獄的人，「他在獄中讀過很多人的信，知道很多祕密」。

「徵婚啟事」收錄陳玉慧與42名男子交往及互動的歷程，這些人從從國中畢業到博士學位都有，職業包括報社記者、小學教師、香港僑生，還有黑道人物。這些對話內容展現當代男女對於婚姻、家庭、愛情、兩性等面向問題，觀念與想法各有不同。

30年經典再現版則另增添陳玉慧與馬家輝、梁文道、楊照、耿一偉、胡川安、楊士範、張瑋軒等7名作家、劇場人的對談。

陳玉慧在書序中表示，「徵婚啟事」30年後，她對婚姻生活的看法並未改變，她仍想過婚姻生活，喜歡兩人共享，毫無保留的信任，「假設不是那樣的婚姻生活，婚姻對我便可有可無」。

11月27日陳玉慧在臉書，公開她與胡川安的部分對話，談結婚、離婚、幽默感與徵婚啟事:

陳玉慧VS 胡川安

胡：我們的共識是人生結過一次婚就可以了。

陳：對！有些事情只能一次。我離婚後，失去的不是婚姻，而是失去純真(innocence)。從此我就再也沒有了，就像手機摔破了，儘管功能還在，但就是破了，已經和原來的不一樣了。

胡：回到徵婚啟事裡，你寫了四十二個男人，有沒有哪一個會讓你覺得當初沒有跟他在一起會可惜？

陳：都不可惜。雖然後來有兩個人變成朋友，但我就是太挑剔了。我常常說我找對象的條件不多，其實不然。因為我要一個見過世面又有幽默感的人......

胡：幽默感是台灣男人普遍的一個問題。有時候生活不順，稍微有點幽默感，很多東西都可以化解。但不知道是不是我們的教育出了問題，台灣男人比較沒有幽默感。

陳：東方男人或亞洲男人真的比較沒有幽默感，我自己也沒有幽默感，但是有些民族像拉丁美洲或英國人或印度人就比較有幽默感，他們的反應就是讓人莞爾......

胡：台灣男人比較習慣開一些愚蠢的黃色笑話，要不然就講自己的性能力多強。像我參與社會團體的正式場合中，他們都能講那些笑話，我覺得很無聊。

陳：對，我聽過那種黃笑話。

(資料來源: 陳玉慧臉書)

中央社去年(2021年) 9月29日曾報導，陳玉慧長年旅居德國，創作不輟，繼2019年的「德國丈夫」之後，再度推出長篇小說作品。當時陳玉慧在記者會中表示，寫這本書的時候，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來了，大家都被困住了，但她還是盡量投入時間寫作，「還好寫作救了我，是寫作這件事陪伴我度過疫情。」

「徵婚啟事」30年　台灣作家陳玉慧：幽默感是擇偶要件

「徵婚啟事」30年　台灣作家陳玉慧：幽默感是擇偶要件

作家陳玉慧（左）1992年以作品「徵婚啟事」一炮而紅，其創作也陸續被改編成舞台劇及影視作品，「海神家族」獲紅樓夢獎決審團獎、台灣文學經典獎，圖為她2021年9月29日在新書發表會上同時與時報出版簽約，將重新出版「徵婚啟事」、「海神家族」等多部經典作品，未來7年更將出版5部新作。 (中央社檔案照片)
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