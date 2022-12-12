〈財經主筆室〉台積電恐變「美積電」？「去台化」流言四起

台積電(2330)前往美國亞利桑那州設廠， 台積電及經濟部雖然都不斷對外強調會「根留台灣」， 但仍不斷有掏空台灣、「台積電」恐變「美積電」、 及引發台灣社會不安等利空傳言出現？只能說台積電樹大招風， 台積電股價漲跌對台股影響太大， 任何多空傳言都會被放大審視及解讀。

台積電繼在日本熊本投資86億美元設廠後，台積電上周(6日) 宣布將以400億美元擴建美國鳳凰城廠， 投資金額較先前公布的120億美元規畫三級跳。消息傳出後， 有關台積電赴美國設廠而擴散的各種利空傳言，在網路四處流竄， 已經嚴重影響台積電形象，還有產業專家認為會造成台灣社會不安。

台積電日本熊本新廠規畫未來每月可生產10到20奈米晶圓5萬5 ,000片，預定2023年9月完工，2024年4月投產， 並在同年12月起出貨，總投資金額僅86億美元； 而美國亞利桑那州的美國廠， 原本只投資120億美元建立5奈米廠，但最新計畫是， 第一期工程預計2024年量產4奈米， 第二期工程預計2026年量產3奈米， 兩期總投資金額加碼至400億美元。

美國廠擴大投資後各種流言變本加厲傳出， 甚至傳出美國設廠可能掏空台灣半導體技術及人才，「台積電」 恐變「美積電」，市場更有所謂「去台化」議題出現。雖然， 台積電總裁魏哲家及經濟部長王美花都跳出來澄清， 但市場謠言仍如雨後春筍般出現。

台積電赴美將掏空台灣？台積電總裁魏哲家霸氣回應：「門都沒有」 。魏哲家指出：「為什麼必須掌控半導體供應鏈，因為半導體本身， 是所有的科技行業的根本。那些想要蓋工廠的人， 他有沒有工藝基礎，沒那麼容易啦，各位，有膽放馬過來。」

台積電最先進技術會不會留在台灣？經濟部長王美花表示： 這件事不會改變。王美花指出，台積電現在過去的是5奈米技術， 台積電美國廠要到2024才會開始生產， 現在3奈米已經在台灣試產，甚至2奈米、1奈米都已經在做準備， 台積電也說過最先進的技術留在台灣，「這件事不會改變」。

針對外界說台積電在美設廠有「去台化」問題， 國發會主委龔明鑫日前出席台積電美國亞利桑那州鳳凰城的進機儀式 時也表示，「去台化」議題完全不存在， 本次美國投資的產能僅占台積電產能很微小的比例， 他也以法人董事的身份強調，台積電最先進的製造仍在台灣， 台灣的廠也會是最賺錢的廠。

台積電上周五(9日)公布11月營收攀升為2,227. 06億元，再度創下歷史新高，較上月增加了5.9%， 較去年同期更是增加了50.2%， 累計今年前11月營收為2兆713.31億元， 較去年同期也增加了44.6%。營運也未如先前市場傳出， 庫存大增可能影響台積電業績情況發生。

政府及台積電都已公開出面針對傳言喊話澄清， 經濟部甚至將部長王美花的喊話，以刊登廣告方式來讓民眾了解、 闢謠，但為何市場各種不利流言還變本加厲傳出且揮之不去？ 業內人士指出，台積電長期以來多空傳言不斷，其實， 說穿了就是市場炒作手法之一，畢竟台積電對台股漲跌影響太大， 台積電向來就是多空拉抬、打壓的主要標的股。

根據統計，台積電截至11月底占大盤的權重為27.55%， 每漲跌1元影響大盤指數約8.36點，就以台股上周五(9日) 收盤上漲152.39點為例，當天台積電股價上漲10元， 影響大盤指數就達83.6點，也就是大盤能漲升152點的主因。 所以，台積電任何的多空消息，自然會被放大審視或解讀，說穿了， 很多原因跟股價炒作脫離不了干係。

經濟部長王美花最近受訪表示， 看大家是要相信台積電總裁魏哲家的論述， 還是要相信特定媒體渲染去台化的意見，大家都可以自行判斷。

依集保公司的數據來看，台積電上周股東人數來到144萬7, 645人，較前一周股東人數增加達1萬3,924人， 這是近一個多月以來股東人數增加最多的一周，顯然股市投資人受「 去台化」議題影響並不大！