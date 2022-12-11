傭兵組織蒐集波羅的海國家情報 分析：俄烏戰爭恐升級、捲入他國

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在俄國與烏克蘭的衝突中，雙方都有聘僱傭兵集團協助作戰，其中作為俄裔傭兵集團代表的「華格納集團」更是赫赫有名。最近有情報指出，與華格納集團有關聯的傭兵組織正在搜集波羅的海各國邊境的情報，讓外界擔心，俄烏戰爭可能會更進一步擴大。

新納粹傭兵組織「俄國特遣隊」（Task Force Rusich）的Telegram群組，近期向其成員要求提供愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛三國的邊境情形及軍事部署狀況，不過向〈衛報〉提供消息的匿名來源指出，由於俄國情報機構應該早就已經握有相關情資，這種對外徵詢情報的行為與俄國政府可能沒有直接關聯。

然而，消息人士認為，這種反常行為，代表著俄國政府可能正在失去對這些極右新納粹準軍事組織的控制能力，未來這些組織為了在與烏克蘭的作戰中獲得優勢，可能會傾向採取更激進的作法，甚至不惜將其他北約成員國拖進這個戰爭泥淖當中。

事實上，華格納集團並不是一個實際登記存在的註冊公司，不過被暱稱為「普丁的大廚」、與普丁關係密切的俄國寡頭普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已正式於今（2022）年承認於2014年創立此一準軍事集團，並透露曾涉入全球各地的大小衝突，且俄國自2014年起的各種軍事行動，幾乎都有他們的身影。

與其說他們是接受俄國政府指示的雇傭軍，華格納集團與俄國特遣隊等組織的自主性其實比外界想像的更大，甚至幾乎等同於政府內的其他官員。若最後他們選擇跟俄國政府脫鉤獨立行動，戰況的走向無疑會變得更加複雜，甚至可能會出現失控的局面。