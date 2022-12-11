NASA獵戶座太空船將落入太平洋 數據成載人飛行基石

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在上（11）月22日成功掠過月球上空並進行繞月運動後，NASA的獵戶座太空船（Orion）將墜落在加州外的太平洋，美國與歐洲合作夥伴正密切關注太空船的著陸狀況，這將影響後續歐洲自己的類似太空計畫，以及未來再次送人登陸月球的規畫。

太空船重新進入地球大氣時的速度與溫度狀況，將會是關注重點。在此之前雖然NASA在2014年早已進行過類似的「再進入」模擬，之前的重點主要是在測試11個減速降落傘的運用情形。除此之外，這次的速度與因應而生的溫度也會高上不少。

NASA指出，根據估計，獵戶座太空船抵達地球大氣上空時，速度將會高達時數4萬公里，這足足是音速的32倍。而進入大氣後，前進側的表面溫度將會達到攝氏3,000度，因此表面的隔熱措施將會格外重要。未來如果要進行載人飛行，只有一切以最高標準檢視，才能保障太空人的安全。

與過去登月的阿波羅計畫不同，這次不是使用直升機進行回收，而是出動美國海軍的波特蘭號兩棲船塢登陸艦（USS Portland），讓太空船可以降落在海上後，慢慢飄進登陸艙中，在進行回收前，科學家甚至會在太空船仍在海中時，進行第一步的研究分析。

與此同時，歐洲太空總署（ESA）也在密切關注獵戶座太空船的狀況。

這次計畫其實是NASA與ESA的合作產物，太空船在過去3周內用作導航的服務模組就是由歐洲太空總署所開發，不過該模組並不會同時被回收，而是會在進入大氣層前的20分鐘自行分離，並在進入地球的同時銷毀。

對歐洲來說，該服務模組的實際運作狀況將決定未來歐洲會不會自行開發相關的太空載人系統。

不過ESA人員及機械太空飛行部門負責人帕克（David Parker）博士指出，雖然並不懷疑歐洲工業的製造能力，這次飛行也確實是個很好的基石，不過歐洲缺乏載人火箭的相關技術經驗，也是不爭的事實，因此現階段歐洲仍將聚焦在模組的研發製造上。