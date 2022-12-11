（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蘋果癟掉、薯條軟掉，好惱人！不擔心，隨著科技日新月異，食品業者開始訴諸新科技，不僅能保住美味，還能延長保鮮期限，對抗全球日益嚴重的食物浪費問題。

美聯社報導，剩食問題讓地球付出難以想像的成本，不僅是經濟面，也是環境危機。據ReFed統計，2019年，美國2億2,900萬噸食物中，就有35%並未售出或食用，價值4,180億美元的食物就此白白浪費。若能用高科技包裝法，每年有22.5萬的食物可免於落入垃圾掩埋場的下場，從而減少其腐敗過程中會釋出的溫室氣體甲烷。

科技始終來自於人性。航太工程師Bill Birgen，受夠了每每享用午餐時，食盒打開，迎面而來總是濕軟不已的食物，因而一手創立了SavrPak公司，以一款「抗潮小包」打響名號。這產品外型猶如乾燥劑，內容物卻是美國食藥署核可的植物原料所做成，標榜使用的是生物可分解原料，可置於外帶餐盒內，吸收濕氣，避免食物受潮，保住熱度與入口的爽脆感。

對於這項新產品，德州炸雞連鎖餐廳Hattie B原本半信半疑，但透過濕度偵測器測試了SavrPak產品後，現已決定將這款神奇小包用於其產品外帶盒中。Hattie B表示，炸雞最怕的就是潮掉，一出餐廳，品質便無法保證。若每份花不到1美元，就能盡可能保持雞肉的酥脆，這投資，花得值得。

加州的Apeel Sciences，說服力就不若SavrPak。Apeel的發明，是將一種可食用塗層（主成分為單、雙脂肪酸甘油脂，一種食品添加劑）噴灑或刷在蔬果上，保持農產品的溼度、排出氧氣，藉此保鮮。舉例而言，上了這塗層後，酪梨可多保鮮數日，柑橘類則能長達數週。不過，目前這產品的吸引力還不高，要付出額外費用，業者與消費者似乎並不買帳。

芝加哥的Hazel Technologies公司，則是將舊有科技玩出新創意，該公司販售的是1-MCP，一種氣體乙烯抑制劑，可注入密閉的食物貯存空間，抑制植物激素乙烯的產生，減緩蔬菜水果熟成的速度。Hazel最大的突破在於，能將此類氣體做成「糖包」狀，放入蔬果盒中，緩緩釋出1-MCP，延長保鮮期。

外帶薯條再不怕軟掉 新科技保住食物美味、減少剩食



Hazel Technologies的防蔬果熟成產品（圖／美聯社）



密西根蘋果包裝廠（圖／美聯社）