「邪惡軸心」互助？ 美：俄將與伊朗合作開發無人機

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄烏戰爭已經持續了近一年，隨著俄國在國際上的盟友日漸減少，同樣為西方世界所不歡迎的伊朗已然成為了俄國的新朋友。最新的消息顯示，兩國甚至在研議要開啟共同開發軍事無人機的新合作計畫。

美國國家安全會議發言人科比（John Kirby）在週五指出，俄國正積極尋求與伊朗在武器發展、軍事訓練等領域的合作，作為交換，可能對伊朗提供直昇機與防空系統等先進軍事設備，而同一時間，伊朗則成了俄國最大的軍事援助來源。

事實上，10月17日時俄國在戰場上首次使用疑似是伊朗提供的無人機，對基輔發動攻擊，並造成至少4人喪生。雖然伊朗一開始予以否認，隨後卻承認在戰爭前確實有提供數台給俄國，不過數量不多，這個說法旋即遭到烏克蘭反駁，表示光是昨（10）日造成敖德薩超過150萬人無電可用的攻擊中，烏軍就擊落了至少10至15架伊朗製自殺無人機。

相關資料顯示，俄軍使用的伊朗無人機應為由沙赫德航空工業公司（Shahed Aviation Industries）研發的見證者-136（HESA Shahed 136）。該款無人機使用雙葉螺旋槳驅動，最高時速可達185公里，並透過低廉的民用GPS及慣性參考系統進行導航，技術含量不高，造價介於2萬至5萬歐元之間。然而其40至50公斤的載彈量及爆炸後四散的碎片，卻可以對目標造成極大的傷害。

資料顯示，雖然其破壞力比不上美國提供給烏克蘭的海馬斯火箭，見證者-136仍可以輕易炸毀混凝土掩體及輕裝甲目標。除此之外，見證者-136的發射平台為卡車，靠著改裝民用卡車即可裝載且一次可發射好幾台。如果多台一起發起攻擊，甚至可以擊毀戰車，破壞力驚人。

憑藉著其低廉的造價、較小的體積及大量攻擊的「機海」戰術，不只防空系統難以偵測攔截，即使攔截也十分不划算。《衛報》調查發現，在俄國最多投入2,000萬美元購買並部署這款無人機的同時，烏軍就需花費近3,000萬美元進行防禦，明顯造成了負擔。

美國政治時事大報《國會山莊報》（The Hill）的一篇社論指出，布希在2002年曾拋出「邪惡軸心」的概念，如今事過境遷，原本的伊拉克、伊朗與北韓現在也應該「與時俱進」，改成中國、俄國、伊朗與北韓，而俄國與伊朗的聯合，加上中國與俄國長期友好的關係，無疑將替俄烏戰爭帶來更多變數。