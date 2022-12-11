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2023凱撒飯店連鎖伴手禮最新力作 活力洋紅 新春豐彩禮盒

By 台灣英文新聞
2022/12/11 18:51
圖/凱撒飯店連鎖
圖/凱撒飯店連鎖

圖/凱撒飯店連鎖

圖/凱撒飯店連鎖

2023農曆過年來的特別早！凱撒飯店連鎖特別在兔年來臨之際，推出時尚精緻的「新春豐彩禮盒」。以2023 Pantone年度代表色活力洋紅為主體色設計出限量西式禮盒，搭配同款色系緞帶，充滿時尚感，讓人看一眼就想好好收藏，年節送禮超有面子！除了質感包裝，盒裝凱撒嚴選六款春節應景的茶點零食，既經典又彭湃，每一樣都代表著誠意滿滿的祝福，為2023賀歲迎春送禮的最佳首選。「新春豐彩禮盒」定價1,880元，2023年1月5日前完成訂購享早鳥85折優惠，只要1,598元！

凱撒飯店連鎖在兔年首次推出新春伴手禮盒！禮盒嚴選六款經典又具創意美味的甜鹹小點，包括：蘭姆葡萄達克瓦茲、厚切蜜汁豬肉乾、紅烏龍牛軋糖、紅棗枸杞核桃榚、貴妃金橘及經典年輪脆餅；分別代表：豐收富裕、甜蜜富貴、好事花生、棗到幸福、大吉大利、年年有春。這六款茶點中，最具人氣的首推蘭姆葡萄達克瓦茲，時尚系法式甜點代表，外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油，甜香迷人的輕柔食感，是一款品嚐後會留下記憶的人氣點心。

另外，厚切蜜汁豬肉乾則是肉食族的最愛，飯店特選台灣本土豬，以繁複的慢火來培炒入味，加入獨家蜜汁滷製而成，搭配厚切刀工，口感Q彈有嚼勁，絕對是讓人驚豔的五星美味。紅烏龍牛軋糖是飯店精心打造專屬於新春節慶的牛軋糖，特選台東紅烏龍茶葉為基底，以完美比例加入牛軋糖的配方裡，清新茶香與濃郁奶香的口感，多層次的美妙味覺讓人難忘。紅棗枸杞核桃榚是新春佳節必備的傳統小點，保留南棗底蘊香氣，添加頂級紅棗及枸杞，暖心滋味療癒味蕾。貴妃金橘象徵大吉大利之意，嚴選來自金橘故鄉-宜蘭的新鮮果子，佐以純糖蜜漬，皮嫩多汁且果香濃郁，相當受到歡迎。經典年輪脆餅則是將美味年輪蛋糕變餅乾，每口都是滿滿幸福感，特殊微笑造型總能讓人會心一笑。

凱撒飯店限量的新春豐彩禮盒，即日起於「凱撒美食EAT-N-GO」購物網站開賣，2023年1月5日前完成訂購，可享早鳥85折優惠，企業及大宗採購可連絡凱撒飯店連鎖全台9個據點，另有團購優惠。

更新時間 : 2022-12-11 19:05 GMT+08:00

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