美國NASA黑客松 台灣隊伍奪兩座冠軍 AIT發文恭賀

(台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導)美國在台協會(AIT)今(11)日在臉書貼文,恭賀兩支台灣隊伍在NASA黑客松中奪下了兩枚金牌,展現了台灣的科技實力。

AIT表示,今年NASA International Space Apps Challenge參賽數量創下新高,共有來自全球超過5,300個競爭隊伍、31,561名參與者,而台北和桃園的台灣隊伍,從高手中脫穎而出,抱走了全球十項冠軍金牌中的兩枚,是令人印象深刻的成就,也展示了台灣在技術和創新方面的優勢。

參加團隊必須利用NASA 的開放資料來解決真實世界的共同挑戰,展現創造力、協作和批判性思維技能。

代表台北的What's new團隊,贏得了Best Use of Science獎,他們的作品「What's new in Carrington Event?」提出了應用機器學習(machine Learning)的預測方法,助人類抵抗太陽風暴帶來的災害。

代表桃園的Standard NCTU CS Student團隊則贏得了Global Connection獎,作品「3D ISS Tracker」提出了一種新的方法,可藉3D方式描繪太空站的軌跡。

AIT表示,非常期待這些學子在未來能幫助人類解決更多挑戰。