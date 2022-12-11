美國NASA黑客松 台灣隊伍奪兩座冠軍 AIT發文恭賀

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）美國在台協會（AIT）今（11）日在臉書貼文，恭賀兩支台灣隊伍在NASA黑客松中奪下了兩枚金牌，展現了台灣的科技實力。

AIT表示，今年NASA International Space Apps Challenge參賽數量創下新高，共有來自全球超過5,300個競爭隊伍、31,561名參與者，而台北和桃園的台灣隊伍，從高手中脫穎而出，抱走了全球十項冠軍金牌中的兩枚，是令人印象深刻的成就，也展示了台灣在技術和創新方面的優勢。

參加團隊必須利用NASA 的開放資料來解決真實世界的共同挑戰，展現創造力、協作和批判性思維技能。

代表台北的What's new團隊，贏得了Best Use of Science獎，他們的作品「What's new in Carrington Event?」提出了應用機器學習（machine Learning）的預測方法，助人類抵抗太陽風暴帶來的災害。

代表桃園的Standard NCTU CS Student團隊則贏得了Global Connection獎，作品「3D ISS Tracker」提出了一種新的方法，可藉3D方式描繪太空站的軌跡。

AIT表示，非常期待這些學子在未來能幫助人類解決更多挑戰。