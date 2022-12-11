OECD國家佩戴口罩規定調查　台灣、南韓規定最為嚴格

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓社會近期對於是否解除室內強制佩戴口罩規定討論熱烈，防疫當局曾提到，最快可於明年1月底解除，民眾對於改為自律性配戴的呼聲也很高，近期南韓疾病管理廳針對經濟合作暨發展組織（OECD）成員國主要國家的口罩配戴規定進行了調查。

綜合韓媒報導，目前美國、英國、法國、丹麥、匈牙利、荷蘭、阿根廷、南非、斯洛文尼亞、土耳其等10個國家並無室內及室外強制佩戴口罩之規定。

至於南韓所做的OECD國家調查，對象包括為義大利、奧地利、希臘、德國、拉脫維亞、葡萄牙、波蘭、斯洛伐克、比利時、新加坡、以色列、馬來西亞、台灣、菲律賓、澳洲、紐西蘭、智利、哥斯大黎加、埃及。

根據調查，以11月25日為基準顯示，19個國家在醫療院所皆強制佩戴口罩，而在社會福祉設施內強制佩戴口罩國家為12個，大眾運輸交通工具9個，藥局8個。在這些國家中，除了埃及，在宗教場所、機場、超市、教育場所等場所中，僅台灣規定須強制佩戴口罩。

根據報導，埃及雖然於2020年5月後規定所有室內強制佩戴口罩，但埃及當局亦無嚴格進行管制，因此仍有許多民眾並無配戴口罩，而台灣雖相比其他國家規定較嚴格，但在一些如KTV、健身房、三溫暖等場所則不強制規定配戴，南韓目前則仍規定於所有室內場所皆須配戴口罩。

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