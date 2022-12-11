中國野心難測 澳洲有意將日本納入AUKUS聯盟

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）澳洲與日本週五進行了外交與國防「二加二」會談，矢言擴大雙邊安全合作，澳洲更力邀日本加入美英澳三方聯盟AUKUS，強調彼此「不可或缺」的軍事夥伴關係。

澳洲廣播公司ABC報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本防衛大臣濱田靖一、外務大臣林芳正9日在東京進行年度會談。

馬勒斯在演說中強調，盼能將日本納入AUKUS機制。此一美國、英國、澳洲聯盟，旨在協助澳洲擘建核動力潛艦軍力，而日本雖不可能取得相關科技，但馬勒斯表示，可透過其他安排，讓日方加入英美澳的其他先進國防科技研發計畫。

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馬勒斯提到，日澳已從美國主導的聯盟網絡獲益良多，但兩國也會透過今年稍早簽署的安全協議，深化雙邊國防合作。他所指涉的協議，涉及聯合軍事訓練與軍事任務。

馬勒斯稱，日澳之所以必須鞏固戰略聯盟，中國是很大的因素。他提到，中國正展開二戰以來最大規模的擴軍行動，行事既不透明，亦缺乏對區域意圖的明確說法。

雙方在聯合聲明中提到，日本F-35戰機可望輪調部署澳洲，明年澳洲也將首度派遣F-35參加日本聯合軍演。兩年一度的澳洲「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）跨國軍事演習，也將有日本自衛隊的身影。

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