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一隻貓如何成了抗中象徵？海外推特帳號 化身中國白紙革命傳聲筒

「李老師不是你老師」，看似戲謔的Twitter帳號，傳達的是嚴肅而不能輕忽的中國反政府聲音

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/11 14:22
（圖／李老師不是你老師帳號推特截圖）

（圖／李老師不是你老師帳號推特截圖）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）當中國白紙革命於11月底爆發之時，中共審查大軍全軍出動，竭力阻擋民眾透過網路實況轉播，而與此同時，千里之外的一名中國年輕人，卻也正用自己的方式執行「非法正義」。他透過推特（Twitter）將各地示威抗議的畫面大力放送，將真相傳至全世界。不意外地，其高調作風遭當局盯上，但即便人身安全遭到威脅，他也一往無悔，而他使用的貓頭像，也儼然成了言論自由的新象徵。

CNN報導，30歲的李姓中國畫家，2016年赴義大利攻讀藝術，自微博帳號被砍光後，便以「李老師不是你老師」的推特帳號，持續在海外為中國民眾發聲。

白紙運動挑戰了習近平威權，規模前所未見，官方不敢大意，以同等規模壓制異議聲浪，所有在網路分享的影音資訊，悉數遭到刪除，帳號也說封就封。因此，許多抗議參與者、目擊者，紛紛透過VPN越過防火牆，透過私訊將畫面傳給「李老師」，藉他之手將民怨散播出去。

事件正酣時，李老師每天信箱被數千則訊息塞爆，最高紀錄每秒就收到數十條。他的推特追蹤者也於兩週內激增了四倍，目前已破85萬人，其中不乏記者、民運人士，而他分享的影音，也透過媒體傳送至全球各個角落。

然而，伴隨其聲量高漲而來的，是北京當局的「嚴正關切」。李老師表示，前些日子，正當他在電腦前埋頭推文時，卻接到了來自家鄉父母的電話。自他成為民眾發聲筒，他的父母就開始被警方騷擾，一日造訪數次，拿著兒子的推文「犯罪證據」，意圖冠上與外國勢力勾結的罪名。

李老師表示，父母苦口婆心，欲動之以情，勸其懸崖勒馬，藝術家不該涉入政治。但他坦言，回不去了。「我沒有回頭路了。不要擔心我。我沒做錯事。」他向父親說道。

自1989年六四天安門事件後，中國有一整個世代深諳不能碰政治的道理，只要經濟蓬勃發展，人人可以放棄政治自由，這是民與官的默契。然而，習近平掌權後，意識形態的控制加強了，人身自由一項項剝奪了，而堅持COVID清零的政策，也終於扼住經濟，迫使商家行號關門，將年輕人失業率推向歷史新高。「中國人對政治冷情，但政治持續侵入生活的各個層面，當問題大到難以默許忽視，不滿的聲音就再也壓不住了。」李老師說道。

延伸閱讀：
香蕉皮蝦苔？審查大軍與中國網民 大玩貓捉老鼠遊戲
還沒秋後就在算帳！中共開始抓捕白紙運動參與者

無心插柳柳成蔭，本只是畫畫愛情題材的李老師，自2012年起開始走上社會批判之路。當時年僅19歲的他，人生第一場畫展的主題就是「馬戲團的畢卡索」，藉以諷刺這個他眼中荒唐至極的社會。

當社群媒體的言論自由一步步遭到箝制，他被迫轉向Twitter，而當他看到白紙革命的示威者，竟敢公開要求習近平下台，他一度驚訝得不能自已。「若他們都敢說出口了，那我也應要勇於紀錄這歷史的一刻。」

同樣不意外的是，李老師收到的雪片般訊息中，不乏死亡威脅，但他不懼。既已走上捍衛自由之路，犧牲在所難免。李老師自2019年起，便未曾有機會回家，除了疫情禁令，如今怕是更有政治因素的考量。「我已有心理準備了，就算再也無緣與父母團聚。」

若真要說有什麼懊悔的，那就是當初應慎選帳號名稱，若知會遇上歷史事件，就該取個正經的稱號，李老師笑道。「李老師不是你老師」，是挖苦他自己的鄉音。在他的家鄉，人們總是難以辨別李與你的發音。

至於他的推特英文帳號@whyyoutouzhele，也是用來酸中國外交部發言人趙立堅的一次發言。趙立堅曾在一次記者會中，大放厥詞表示，中國防疫之戰取得了戰略性勝利，駁斥外界指責，要外國記者們在中國「偷著樂」（拼音直譯為touzhele）吧。

對於其推特頭像，寵物虎斑貓的塗鴉，李老師倒是頗為自豪。「如今海外中國人都認得了這隻貓，而牠也成了中國網路上，最危險的一隻貓。」

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