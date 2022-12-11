中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入，其中以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大，中央已設專線協助業者。衛福部食藥署聯合多部會將於今天(11日) 上午11時舉行記者會說明。

食藥署今天上午11時舉行記者會完整說明，針對中國註冊新制公布以來，從去年(2021年) 10月至今，全力協助業者送件的輔導作為，以及目前協助業者的整體情形，同時報告與中方聯繫的最新狀況。出席名單包含衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅、另包括農委會、經濟部及財政部國庫署等部會人員。

食藥署長吳秀梅在會中表示，中方對台灣不平等，註冊程序不透明，不僅限制台灣只能用書面聲明，且須提早一年(如下圖) ，將要求使用中方平台 (即中國關務總署網站) 提交申請。

王必勝說明，下午相關單位還將繼續開會，討論因應事宜。

(TVBS直播截圖)

食藥署10日發布新聞稿指出，近期媒體刊載「食藥署協助註冊登記慢半拍，一年多來政府做了什麼？」等片面報導。食品藥物管理署(下稱食藥署)鄭重申明，輸銷中國的註冊申請程序、註冊文件格式及須提供各式佐證文件，無論是須經主管機關推薦註冊或業者自行註冊，皆依中國要求。

其中中國要求針對須所在國主管機關推薦註冊的18類產品類別，主管機關應對其推薦註冊的企業進行審核檢查，確認符合註冊要求後，始能向中國海關總署推薦註冊並提交申請文件。

食藥署說明，為維護業者輸銷權利，第一時間即全面通知輸中業者依限補件，並立即啟動專人專線專區一站式服務，其中業者自行註冊案，食藥署收到後，立即透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞件，全力協助業者務必於期限前遞交補件資料。

此外，為讓業者快速遞件，食藥署特別建置輸銷平台，提供自行註冊業者上傳註冊文件的便捷管道，與日本有種種輔導措施一樣，且食藥署傾全力協助業者遞件。

中國在本年8月1日及12月9日通知審查結果，未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確說詞。食藥署數次通聯中國，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，中方均已讀不回，不予回應。

食藥署再次重申，業者外銷權利永遠是放在第一首要任務，食藥署透過跨部會合作機制，全力協助業者完成輸中註冊程序;並持續透過海峽兩岸食品安全協議窗口，呼籲中國提供充分資訊並建立諮詢窗口，以維護雙方輸銷權益。

中央社報導，中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，且之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸陸更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品進口及台灣產品，涉及金門酒廠等業者。

根據食藥署統計，自2021年10月起，政府陸續協助業者提交3232件補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行註銷。

今年至12月10日為止，受影響最多的3大類別，分別為糖果餅乾類有效128件、暫停進口110件，飲料類有效230件、暫停123件、註銷1件，水產品有效1件、暫停887件、註銷2件。

中國禁台灣水產、加工食品 衛福部上午11時記者會指: 中方註冊程序不透明