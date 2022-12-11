Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明

➤中國在本年8月1日及12月9日通知審查結果，未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確說詞。食藥署數次通聯中國，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，中方均已讀不回，不予回應。➤王必勝上午在會中說明，11日下午相關單位還將繼續開會，討論因應事宜。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/11 11:56
（<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gF7rCeTWL68" target="_blank">TVBS直播</a>截圖)

TVBS直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入，其中以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大，中央已設專線協助業者。衛福部食藥署聯合多部會將於今天(11日) 上午11時舉行記者會說明。

食藥署今天上午11時舉行記者會完整說明，針對中國註冊新制公布以來，從去年(2021年) 10月至今，全力協助業者送件的輔導作為，以及目前協助業者的整體情形，同時報告與中方聯繫的最新狀況。出席名單包含衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅、另包括農委會、經濟部及財政部國庫署等部會人員。

食藥署長吳秀梅在會中表示，中方對台灣不平等，註冊程序不透明，不僅限制台灣只能用書面聲明，且須提早一年(如下圖) ，將要求使用中方平台 (即中國關務總署網站) 提交申請。

王必勝說明，下午相關單位還將繼續開會，討論因應事宜。

中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明

(TVBS直播截圖)

食藥署10日發布新聞稿指出，近期媒體刊載「食藥署協助註冊登記慢半拍，一年多來政府做了什麼？」等片面報導。食品藥物管理署(下稱食藥署)鄭重申明，輸銷中國的註冊申請程序、註冊文件格式及須提供各式佐證文件，無論是須經主管機關推薦註冊或業者自行註冊，皆依中國要求。

其中中國要求針對須所在國主管機關推薦註冊的18類產品類別，主管機關應對其推薦註冊的企業進行審核檢查，確認符合註冊要求後，始能向中國海關總署推薦註冊並提交申請文件。

食藥署說明，為維護業者輸銷權利，第一時間即全面通知輸中業者依限補件，並立即啟動專人專線專區一站式服務，其中業者自行註冊案，食藥署收到後，立即透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞件，全力協助業者務必於期限前遞交補件資料。

此外，為讓業者快速遞件，食藥署特別建置輸銷平台，提供自行註冊業者上傳註冊文件的便捷管道，與日本有種種輔導措施一樣，且食藥署傾全力協助業者遞件。

中國在本年8月1日及12月9日通知審查結果，未核准理由多為「文件相關標識及文字不符要求、未按要求提供補充文件」等不明確說詞。食藥署數次通聯中國，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口及恢復註冊系統使用權限，中方均已讀不回，不予回應。

食藥署再次重申，業者外銷權利永遠是放在第一首要任務，食藥署透過跨部會合作機制，全力協助業者完成輸中註冊程序;並持續透過海峽兩岸食品安全協議窗口，呼籲中國提供充分資訊並建立諮詢窗口，以維護雙方輸銷權益。

中央社報導，中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，且之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸陸更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品進口及台灣產品，涉及金門酒廠等業者。

根據食藥署統計，自2021年10月起，政府陸續協助業者提交3232件補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行註銷。

今年至12月10日為止，受影響最多的3大類別，分別為糖果餅乾類有效128件、暫停進口110件，飲料類有效230件、暫停123件、註銷1件，水產品有效1件、暫停887件、註銷2件。

中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午11時記者會指: 中方註冊程序不透明
中國
食藥署
衛福部
註冊
王必勝
吳秀梅
訊息不完整
台灣
產品

相關新聞

行政院：中國技術性貿易障礙尤其歧視台灣 政府協助補件量高達3232件
行政院：中國技術性貿易障礙尤其歧視台灣 政府協助補件量高達3232件
2022/12/10 21:28
補件也沒用！中國禁止台灣酒類進口 8家業者已補件仍被擋
補件也沒用！中國禁止台灣酒類進口 8家業者已補件仍被擋
2022/12/10 21:18
中國再下禁令！台啤、金門高粱暫停進口　金車噶瑪蘭低調回應
中國再下禁令！台啤、金門高粱暫停進口　金車噶瑪蘭低調回應
2022/12/10 12:40
為自由犧牲遭長期關押！中國維權人士徐秦 世界人權日前獲頒林昭自由獎
為自由犧牲遭長期關押！中國維權人士徐秦 世界人權日前獲頒林昭自由獎
2022/12/09 18:57
中國禁台灣8百項水產 台灣農委會提因應措施 午仔魚內銷、秋刀魚魷魚走外銷
中國禁台灣8百項水產 台灣農委會提因應措施 午仔魚內銷、秋刀魚魷魚走外銷
2022/12/09 17:55

更新時間 : 2022-12-11 12:42 GMT+08:00

最受歡迎

【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
八方雲集全面退出中國虧近2千萬 台灣丹堤咖啡持續閉店轉讓
八方雲集全面退出中國虧近2千萬 台灣丹堤咖啡持續閉店轉讓
咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
新北漁港有夠讚　漁港環境評鑑就差你1票
新北漁港有夠讚　漁港環境評鑑就差你1票
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名