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柯文哲連任民眾黨主席　備戰台灣2024大選、面臨藍綠夾擊

➤甫當選第2任台灣民眾黨主席的柯文哲10日晚間表示，他第2任首要之務是健全黨內組織，其次要加強人才培訓，並期勉黨員們定位自己是「全民服務」政黨，讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。➤民眾黨人士指出，儘管高虹安勝選新竹市長，但實際上整個黨的九合一選舉表現不如預期，不僅未能延續台北市執政，勝選議員僅有14席，選後更爆發落選者「退群潮」；由於議員選舉失利，部分曾參與第一屆黨代表選舉者，都沒有登記參選第2屆黨代表。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/11 10:45
前台北市副市長黃珊珊（前右6）10日下午在台北舉辦感恩見面會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（前右5）到場送祝福，並與競選團隊成員攜手向...

前台北市副市長黃珊珊（前右6）10日下午在台北舉辦感恩見面會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（前右5）到場送祝福，並與競選團隊成員攜手向...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨第2屆主席及黨代表選舉結果10日出爐，柯文哲以3780票連任主席；當選的黨代表包含現任台北市府觀傳局長劉奕霆、黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。

民眾黨昨(10日) 舉行主席及黨代表選舉，從上午9時至下午4時進行網路投票，並於下午5時線上開票；發言人楊寶楨在開票直播時表示，柯文哲的黨主席得票數為3780票。

由於民眾黨主席為同額競選，柯文哲以3780票成功連任第2屆主席；黨代表部分，外界較熟悉者包含劉奕霆、柯美蘭，以及前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。

民眾黨昨晚間指出，第2屆黨主席暨黨員代表選舉，共有4294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9%。選舉結果將於12月14日送交選舉委員會確認後，始得公告正式當選名單。

民眾黨表示，黨員代表選舉應選席次107席，因連江縣及高雄市選舉區皆有1席缺額，應選席次共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。

民眾黨章程明定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期2年，任一性別以不低於全數1/3為原則。當然黨員代表包含總統以降的民選公職人員、歷任黨主席、黨秘書長，票選黨員代表席次至少100席、候補20席。

民眾黨章程明定，黨員代表大會為黨最高權力機關，每年召開一次，必要時由黨主席召開臨時會，或經1/5黨代表連署得召開臨時會；黨代表大會休會期間由中央委員會執行黨務。

甫當選第2任台灣民眾黨主席的柯文哲10日晚間表示，他第2任首要之務是健全黨內組織，其次要加強人才培訓，並期勉黨員們定位自己是「全民服務」政黨，讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。

柯文哲10日晚間透過臉書表示，台灣民眾黨今天選出下一任黨主席及黨代表，這次共有170位黨員參與黨代表選舉，顯示民眾黨成立3年來雖然走得崎嶇，還是有很多人對這個政黨有期待。

柯文哲說，民眾黨的力量此時此刻仍然微弱，但他要勉勵自己及所有黨公職人員，不要辜負黨員託付；要定位自己是「全民服務」的政黨，積極創新，認真負責。

他提出，「不因為短期利益，犧牲長期利益。不因為少數利益，犧牲多數利益。不因為政黨利益，犧牲國家利益」，希望台灣因為民眾黨的努力而變得更好。

柯文哲說，民眾黨成立3年來，備受矚目也動輒得咎。他過去3年身兼台北市長與黨主席，優先處理市政，沒有太多時間處理黨務，造成黨內糾紛不斷，健全內部組織將是他第2任黨主席首要之務。

他指出，其次是要加強人才培訓，無論是基層或高層黨工，都要建立公平完整的遴選、升遷與考核制度，讓更多對國家治理有願景的能人志士，都能加入民眾黨的團隊，集結眾人智慧，共創具前瞻性的國家治理方針。

柯文哲表示，2022選舉結束，卻是民眾黨進一步服務民眾的開始，有34位黨員成為公職人員，他們將以最在地、最認真的服務，加強民眾黨與社會的連結。

他期勉黨籍里長、議員與市長，要認真看待選民付託，以正直誠信的信念，以理性、務實、科學的精神，以認真勤奮的態度，來讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。

柯文哲最後感謝黨員的支持，未來一年，他將會全心投入民眾黨的發展，以台灣的整體利益及民眾最大福祉為優先，秉持「民意、專業、價值」準則，繼續服務所深愛的這片土地。

地方大選結束，甫連任台灣民眾黨主席的柯文哲，考驗正開始。

民眾黨人士評估，柯文哲的第2任主席，不僅要整備地方組織、擴大第三勢力，還得端出漂亮的不分區立委名單，爭取2024大位更要面臨藍綠夾擊。

中央社10日引述民眾黨人士指出，儘管高虹安勝選新竹市長，但實際上整個黨的九合一選舉表現不如預期，不僅未能延續台北市執政，勝選議員僅有14席，選後更爆發落選者「退群潮」；由於議員選舉失利，部分曾參與第一屆黨代表選舉者，都沒有登記參選第2屆黨代表。

民眾黨人士說，柯文哲第2任主席將從明年元旦開始，任期為4年，未來首要任務除重整黨內組織、盤點人才外，第一戰就是2024的總統與立委大選

民眾黨人士指出，預料柯文哲第2任黨主席仍可實質掌握黨機器中央委員會，除了籌備總統大選，明年也將陸續尋覓不分區立委名單，等同柯文哲將肩負2024大選成敗責任。

不過，藍綠政治人士咸認，柯文哲雖握有2024總統大選入場券，但面對國民黨、民進黨夾攻，以目前政治情勢，民眾黨在總統大選這一局幾乎無勝選空間；至於能否與鴻海集團創辦人郭台銘、前立委黃國昌等人合作，壯大第三勢力版圖，亦是柯文哲需思考的重要議題。

另一方面，民眾黨在2020及2022都推出不少素人參政，但選票斬獲有限。柯文哲日前在主席政見發表時坦言，九合一選舉暴露民眾黨選舉很大缺點，就是純粹靠空氣戰，缺乏足夠社會連結，未來一定要加強民眾黨與社會的連結。

民眾黨前立委蔡壁如分析，幾次選舉經驗可發現，柯文哲的光環不能完全轉嫁到所有參選人身上，而成立民眾黨以來，主席柯文哲的個人支持度都明顯高於黨的支持度，未來勢必要想辦法改善，強化公職參選人特質。

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