【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）嘉義博茶會昨(10日) 在中埔鄉農會金蘭分部開幕，安排伊林名模展現12套以茶為靈感創作的「茗服」走秀，今年策展主視覺將茶文化融入時裝等「時尚風貌」，吸引數千人與會。

嘉義博茶會今年以「2022高山茶都．嘉義-茶．時尚」為題，開幕活動請來國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻率領伊林名模展現12套以茶為靈感創作的「茗服」時尚大秀；今年的策展規劃有別於以往，主視覺呈現「時尚風貌」。

圖/高山茶都・嘉義

圖/中央社

藝人黃子佼擔任開幕主持人，介紹12套「茗服」的象徵的意涵，有台灣「茶金」的故事、茶葉至茶湯的變化、茶的香味、沖茶的視覺等，都化為時尚的衣裳。

縣長翁章梁致詞說，博茶會地點正是往阿里山的起點，活動總共有9天的時間，歡迎全國民眾安排到嘉義一遊；他也表示，常聽阿里山的茶農說黃子佼在嘉義山區出沒，黃子佼則回應他時常偷偷回「嘉」，在忙碌的工作中，到阿里山區品茶、林野中放空自我，感覺真不錯。

開幕典禮最後由伊林名模與翁章梁、黃子佼一同合影，黃子佼開玩笑的說，這是最「殘酷」的對比。

立委陳明文也參與開幕活動並逛了各個以農會舊倉庫改裝的展場，看了具歷史風味的倉庫，陳設時尚與精緻的茶具、藝品。他說，非常的美。

嘉義博茶會10日在中埔鄉農會金蘭分部開幕，以農會舊倉庫為展場，其中幾間保留百年的木質構造，復古又不失時尚。中央社

茶博會10日開始至18日結束，現場共7個場館和1個休閒農業園區，讓遊客品茶、看展、逛茶文創品；休閒農業園區共94個攤位販賣嘉義縣豐富的農特產品。

嘉義縣博茶會10日在中埔登場，今年以「茶．時尚」為主題，安排茶之藝、茶之美等體驗活動，並以趙孟頫名畫「鵲華秋色」放大圖樣布展，讓品茗阿里山茶躍上時尚之流。

「2022高山茶都．嘉義－茶．時尚」博茶會活動10日在中埔登場，有7個主題展館，其中主展館「茗室」後方大背景是元代趙孟頫的「鵲華秋色圖」的放大圖樣，對應嘉義山林景緻與坐擁豐富文化資產，在此品茗將襯托出阿里山高山茶的高品質與氣質。中央社

「2022高山茶都．嘉義-茶．時尚」博茶會活動10日起展開9天，嘉義縣文化觀光局8日在展場中埔鄉農會金蘭分部舉辦記者會，縣長翁章梁與策展人東裝時代設計師陳俊良與會說明活動內容與策展理念。

陳俊良表示，2022博茶會有7個主題展館，規劃從茶之藝、茶之美、茶之道、茶之器4大主題切入，讓阿里山茶躍上時尚之流。主展館「茗室」後方大背景是元代趙孟頫的「鵲華秋色圖」的放大圖樣，對應嘉義山林景緻與坐擁豐富文化資產，在此品茗將襯托出阿里山高山茶的高品質與氣質。

另外，「茗室」上方由250個特燒的茶杯構成一盞茶吊燈，透過5種LED的顏色，展現漸層的茶汁顏色，室內將擺放已投保上千萬的珍貴茶器及擺件，開幕時將完整呈現。

陳俊良說，希望每個人的家裡都有「茗室」空間，不只喝咖啡才叫時尚，喝茶也可以很時尚。

翁章梁表示，今年主題訂為「茶．時尚」，民眾較常將時尚與咖啡連結，較少與茶連結，希望能顛覆大家對於茶的印象與觀念，將品茗與環境、周遭的擺設結合，成為高級享受。

「2022高山茶都．嘉義－茶．時尚」博茶會活動10日登場，嘉義縣文化觀光局8日在展場中埔鄉農會金蘭分部舉辦記者會，縣長翁章梁（左2）與策展人、東裝時代設計師陳俊良（左1）與會，說明活動內容與策展理念。中央社

嘉義博茶會10日至18日在中埔鄉金蘭農會分部舉行，預計湧入大量人潮，嘉縣警局將在台18線（阿里山公路）從富裕路至嘉135線路段進行交通疏導管制，請民眾按指示通行。

嘉義縣警察局中埔分局9日發布新聞稿表示，嘉義博茶會地點位於台18線旁，從國道2中埔交流道下，往阿里山方向不到1公里即可抵達，也是民眾到阿里山必經之地。

警方預估嘉義博茶會將吸引大量人車，恐造台18線從富裕路至嘉135線路段大塞車，10日至18日此路段將進行交通管制。

警方表示，台18線往阿里山方向（東行）車輛禁止直接左轉進入博茶會活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉（東行往阿里山方向），另外台18線與嘉135線路口禁止迴轉往博茶會場出入口及旁邊停車場。

警方強調，活動停車場規劃在金蘭農會分部與嘉義縣客家文化會館中間，因停車場車位有限主辦單位另外規劃在富裕路沿線（台18線至五路圓環）設臨時停車場供參加活動民眾停車，並設有交通車接駁。

警方呼籲，參加活動民眾行經該路段時配合警察交通指引，近日要往阿里山的民眾，也可以走台3線接阿里山公路，避開此路段。

嘉義博茶會地點位於台18線旁，從國道2中埔交流道下，往阿里山方向不到1公里即可抵達，警方預估活動將吸引大量人車，恐造成台18線從富裕路至嘉135線路段大塞車，10日至18日此路段將進行交通管制。圖為2021年博茶會交管情形。（警方提供）中央社