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嘉義市長選舉12/18投票　2022九合一「延長賽」•兩大黨繼續拚戰

➤黃敏惠向民眾喊話，18日投票是關鍵時刻，大家的一票真的很重要，一定要踴躍出來投票，用選票擦亮民主聖地嘉義市的招牌，共同寫歷史。➤李俊俋10日說，11月26日民進黨敗選之後，一直在檢討反醒，他在嘉義市就用廟口開講模式爭取選民支持，今天也是一樣，只是較大型的廟口開講，不像黃敏惠大量動員造勢。選舉的重點是，要讓市民知道候選人的政見是什麼、要如何改變嘉義市。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/11 09:47
嘉義市選委會10日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨李俊俋（左) 出席時受訪表示，未能與對手辯論感到遺憾。尋求連任的國民黨籍市長黃敏...

嘉義市選委會10日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，民進黨李俊俋（左) 出席時受訪表示，未能與對手辯論感到遺憾。尋求連任的國民黨籍市長黃敏...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）嘉義市長選舉倒數，爭取連任的市長黃敏惠昨(10日) 舉辦造勢晚會，國民黨多名縣市首長及當選人齊聚站台(下圖)。國民黨主席朱立倫說，面對民進黨強勢輔選，市民一定要出來投票支持黃敏惠連任。

民進黨候選人李俊俋10日則在九華山地藏庵辦大型廟口開講(下圖)，民進黨前主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、立委王美惠、甫當選新北市議員翁震州等人到場助講。

嘉義市長選舉12/18投票　2022九合一「延長賽」•兩大黨繼續拚戰

圖/中央社

嘉義市長選舉12/18投票　2022九合一「延長賽」•兩大黨繼續拚戰

圖/中央社

黃敏惠晚上在中正公園舉辦造勢晚會，除了朱立倫站台外，還有新北市長侯友宜、桃園市長當選人張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長當選人謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長當選人許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴輪流上台助講，展現大團結，民眾湧入公園高喊「凍蒜」。

朱立倫致詞表示，黃敏惠施政滿意度高，值得鄉親用選票支持黃敏惠，帶領嘉義市繼續向前走，不過，大家都知道民進黨在這次市長選舉，準備利用中央資源，拚贏這次選舉。

朱立倫指出，民進黨會透過其他方式，希望黃敏惠的支持者不要出來投票，來翻轉選情，全國都在看這場選戰，民進黨會用各種方式，甚至是選舉奧步，想要贏選戰，民主聖地的選民一定出來投票，每一張選票都很重要，年輕人更要返鄉投票，讓黃敏惠順利連任。

侯友宜指出，黃敏惠打造嘉義市成為幸福城市，更是減債第1名；在新北市長選舉中，嘉義同鄉會給予大力支持，而黃敏惠是出外嘉義人的驕傲，自己欠嘉義人的人情，希望市民幫忙還人情，讓黃敏惠順利連任。

張善政表示，在桃園市長選舉中，來自嘉義的鄉親最相挺，因為自己是嘉義的女婿，在桃園嘉義同鄉會中曾提及，為了與嘉義市連結更緊密，未來將與嘉義市締結為姊妹市，與黃敏惠帶領的市府團隊一起向前走。

盧秀燕指出，黃敏惠也是媽媽市長，一直守護著嘉義市，過程雖然辛苦，從不抱怨，當年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，黃敏惠與市政團隊承擔地責任克服疫情，讓市民免於恐懼，未來4年還需要黃敏惠繼續守護嘉義市。

盧秀燕說，民進黨在九合一選舉中挫敗，需要有一場勝利選舉提振士氣，因此，民進黨會運用中央資源投入嘉義市長選舉，媽媽市長黃敏惠面對艱苦的選戰，需要市民的支持保護，讓黃敏惠高票連任。

黃敏惠拜託大家，她說，擔任市長這幾年，對市政努力用心，市民心中自有一把尺，大家都是看平時的表現，不是選舉時的表演，市民要把正派善良的力量化為選票，只有大家一票一票到位，才能贏得幸福未來的嘉義市。

黃敏惠最後向民眾喊話，18日投票是關鍵時刻，大家的一票真的很重要，一定要踴躍出來投票，用選票擦亮民主聖地嘉義市的招牌，共同寫歷史。

民進黨候選人李俊俋

舉辦大型廟口開講

爭取連任的嘉義市長黃敏惠10日舉行大造勢，國民黨縣市首長及當選人總動員站台。民進黨候選人李俊俋表示，對手常說民進黨全黨打一人，「到底是誰用全黨打一人？」

李俊俋10日在九華山地藏庵辦大型廟口開講，民進黨前主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、立委王美惠、甫當選新北市議員翁震州等人到場助講。

李俊俋接受媒體聯訪表示，黃敏惠一直說民進黨「全黨打一人」，今天國民黨縣市首長及當選人都到嘉義市助選，「到底誰是全黨打一人？」本來就沒有什麼全黨打一人的問題，民主政治下，為自己的候選人宣傳，是很正常的事情。

中央社引述李俊俋10日說，11月26日民進黨敗選之後，一直在檢討反醒，他在嘉義市就用廟口開講模式爭取選民支持，今天也是一樣，只是較大型的廟口開講，不像黃敏惠大量動員造勢。選舉的重點是，要讓市民知道候選人的政見是什麼、要如何改變嘉義市。

林飛帆則指出，這次嘉義市長選戰可說是「延長加賽」，民進黨沒氣餒，會從挫敗中反省檢討，拜託大家再給民進黨一個帶領台灣往前走的機會，這對民進黨很重要，對台灣也很重要，因為對岸也在看。

翁震州說，他是嘉義人，每次回到嘉義都非常感慨，因為年輕人在故鄉找不到工作都離開了，黃敏惠已經做了13年市長，還是一樣的情況。

卓榮泰表示，這場選舉如世足賽的PK賽，他舉克羅埃西亞淘汰巴西為例，最看好的隊伍也會遭到滑鐵盧，請嘉義市民「為嘉投票」，投給2號李俊俋翻轉嘉義。

嘉義市長選舉12/18投票　2022九合一「延長賽」•兩大黨繼續拚戰

嘉義市長選舉12/18投票　2022九合一「延長賽」•兩大黨繼續拚戰

嘉義市選委會10日舉辦市長候選人電視公辦政見發表會，無黨籍鄭凱升（右起）、國民黨籍黃敏惠、無黨籍陳泰山、民進黨籍李俊俋、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統出席合影。中央社
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