補件也沒用！中國禁止台灣酒類進口 8家業者已補件仍被擋

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日再禁台灣酒類，財政部指出，酒品外銷中國的34家業者，其中15家已補件，8家結果出爐仍被禁止輸中，廠商透露，這次被禁的產品疑無法用「台灣」兩字。

根據財政部國庫署，中國今年起施行「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，出口至中國的食品、酒品，均需向中方海關總署申請註冊，完成者才能進口。不過中國自3月1日起變更註冊方式，國庫署當時透過食藥署兩岸食安協議窗口，將酒品輸中業者資料遞交中方審查。

國庫署官員說，酒品輸中業者共34家，已完成註冊取得編號業者22家、其中15家已補件，目前8家審查結果出爐仍被禁止輸中，包括金門酒廠、金車、台灣菸酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業和雲山酒廠。目前尚未得知不符合的原因為何。另7家及其餘12家新申請註冊業者，都在等待中方審查中。

至於如何協助業者搞定銷售，根據國庫署，已協調經濟部將可能受影響的酒品業者納入「台灣食品全球GO」計畫，從拓銷面等給予協助。經濟部官員說，此計畫投入的新台幣2億元尚未執行完，現已協助1696家次廠商爭取到17.5億元商機，未來若經費執行完畢，將採用貿易經費繼續執行，讓方案常態化。

中央社報導ㄝ有酒類廠商透露，台灣產品輸中長期不能使用「中華民國」，包括原料、產地，這個「規定」行之有年，近年都以「台灣」送件，但這次疑也無法使用。至於是否用「中國台灣」就能符合規定？廠商回應「不方便多說。」

廠商也說，部分酒廠同業詢問中方補件相關資訊，都「一問三不知」，該補什麼、該寫什麼都無所適從，希望政府協助，讓台灣好酒順利出口。