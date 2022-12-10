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台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高

看好國際旅遊恢復常態，航空公司的航班也持續增班。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/10 19:58
後疫情時代下，桃園機場旅客量有望持續增加。（圖/中央社）

後疫情時代下，桃園機場旅客量有望持續增加。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據航空公司提報的旅客人數，今（10日）入境旅客為2萬4095人、出境旅客為2萬5188人、轉機409人，總旅客量是4萬9692人，都是解封以來的新高。

台灣於10月13日開放國門，不再限制入境人數，桃園機場指出，桃機旅客量從10月13日至10月底，都是單日2萬多人，11月開始突破單日3萬人，11月20日破4萬人，今天達到新高點。

查詢桃機在疫情前的單日載客量，2019年的今天（12月10日）入境人數是6萬1603人、出境旅客數為6萬1259人、轉機1,088人，可見疫情後、國門開放的桃機旅客量接近是疫情前的一半，未來有望持續增加。

看好國際旅遊恢復常態，航空公司的航班也持續增班。中央社指出，華航12月開航菲律賓宿霧，並已預告明年第1季要恢復羅馬航線，維也納及倫敦也將陸續增班。

長榮航空繼10月25日及11月3日分別新開航義大利米蘭及德國慕尼黑後，長榮飛歐洲的航班增至每週30班，預計明年飛北美的航班會從目前每週60班增至80班。

台灣虎航先前也預告，明年1月東京、大阪、新千歲、沖繩將增班，4個航點每週飛行班次將增至56班。星宇航空的航線往福岡自11月起增班、往大阪及東京自12月起都增班，並預告明年1月20日起飛航曼谷增班，明年1月17日起開航宿霧。

新加坡酷航也新增台北–新加坡航班，2023年1月2日起將從每週增7班，增加至一週25航班，並配合台灣雙12購物季，即日起至2022年12月14日止，推出雙12機票促銷。
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更新時間 : 2022-12-10 21:28 GMT+08:00

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