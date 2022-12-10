【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）警方近期接獲多起詐騙回報案件，全台各地投資人輕信「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，台中一名婦人被騙千萬台幣，其他也有多名受害者，警方目前追查抓到4名詐騙嫌犯，依詐欺罪送辦。

「Bit-C」投資虛擬貨幣平台是台灣詐騙集團模擬其他投資工具所架設的詐騙平台，不只在Apple APP store有應用程式可以下載，也有LINE群組專人投資服務，經營得煞有其事，導致全台許多投資人受騙，在網路上已引起廣泛討論。

Facebook專頁「靠北虛擬貨幣」中，今年1月就有網友提問「請問 Bit-C 交易所，我怎麼查都只有少少的中國頁面，是假的或詐騙嗎？Apple APP store 有它的 APP ，Android 反而是獨立給 apk。」結果底下留言全是來自各方的提醒「小心錢進的去出不來喔」、「165全民詐騙網已經列舉Bit-C」、「絕對是詐騙的不要用」、「已經有受害人報警，上新聞了」等等，警告發問網友千萬不要入金。

關於這次Bit-C詐騙案，聯合報指出，台中鄭姓婦人因朋友介紹，被Bit-C平台保證獲利150%噱頭吸引，1個月內就大手筆投入1046萬元，帳面顯示獲利翻4倍，但當她想把錢領出來，平台卻要她先繳20%保證金，求助警方才知道被騙了。

根據警方，Bit-C平台是詐騙集團的虛擬貨幣平台，點進APP上頭還有顯示貨幣匯率，但這些訊息全是詐騙集團捏造的，今年1月剛開始就已有50幾人檢舉。台中檢察官指揮偵辦此案，同時調閱監視器鎖定相關人，發現許姓男子等4人參與詐騙集團從事提領贓款的收水工作，南下至高雄鳳山區拘提，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送，全案仍繼續溯源追查。

此外，在「靠北虛擬貨幣」板上還可以看到另一篇文，詢問是否有網友用過「Genie-EX」這個投資APP，結果釣出大量網友回應，說原po被詐騙了。這次po文詢問者表示自己投入了50萬本金，紛紛讓網友無奈感嘆「再見了50萬」、「這學費是有點貴」、「不讓出金的基本上都是詐騙，別再陷進去了，認賠出場吧！不然就報警了！」

其他用過Genie-EX的案例像是，有人入金時一切正常，出金時卻要繳稅，繳完稅之後還要再花錢升級高級會員，買完之後又說要審核30天，一直在拖時間不出金，之後還要再次繳費。

投資推薦網站「懶人經濟學」提醒，詐騙人士通常都是透過社交軟體或網站與投資人取得聯繫，在一陣噓寒問暖後，介紹假的虛擬貨幣交易平台進行投資，誘騙投資者入金，等到想要出金時才發現只進不出。

該網站也列舉6大幣安詐騙案例，以及相對應的預防方法與檢測方式，呼籲投資者在對於加密貨幣資產始終保持著小心謹慎操作。