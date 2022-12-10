【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）新北市歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會今（10日）晚間6點登場，下午場地已擠滿卡位民眾，盼一睹歌手風采，而明天的表演者順序也曝光，依序為Ozone、李東軒、戴愛玲、熊仔、大淵、加油喜事、五堅情、小春、蔡健雅，壓軸則是瘦子E.SO。

根據新北市政府，2022新北巨星耶誕演唱會地點一樣是新北市民廣場。政府單位邀請超人氣歌手互尬拚場，從潮流到嘻哈、文青到經典暢銷金曲，一次囊括在今年度新北歡樂耶誕城。中央社指出，9日已有20多個帳篷無畏陰雨與低溫在市民廣場提前卡位，市府估最高將湧進25萬人，將出動約500警力維安，現場將分3階段進行人潮管制。

10日晚間演出嘉賓依序為八三夭、閻奕格、陳威全、告五人、陳勢安、機智男團、吳思賢、畢書盡、韋禮安，壓軸則為動力火車。至於明天的卡司，則依序是Ozone、李東軒、戴愛玲、熊仔、大淵、加油喜事、五堅情、小春、蔡健雅，壓軸是瘦子E.SO。

而今（10日）的主持人為黃子佼、威廉、謝雨芝和風田。明天同樣有黃子佼，另外有林莎、大文和李易。

媒體報導，今天時間還不到傍晚，活動現場已擠滿歌迷粉絲，新北市觀旅局提醒，演唱會為人群較密集之演唱會活動，民眾可多利用大眾運輸工具參與巨星耶誕演唱會活動，搭乘捷運板南線以及環狀線至板橋站下車，或是利用高鐵、火車至板橋站，進入板橋車站大廳即可看見清楚指引。

新北市府按歷年最多人潮經驗，估演唱會單日將湧進20萬到25萬人，為避免踩踏意外發生，人潮疏導將分階段進行管制，當廣場人潮達8成滿，將啟動第1級管制，車站市府B1連通道「只出不進」；平面縣民大道人行道「分流管制」。

在交通管制方面，新北市政府交通局交通安全科長林碧芬告訴中央社記者，除了維持因應耶誕城而實施的管制措施，10日、11日演唱會期間，公車下午4時到隔天凌晨0時不停靠民權路口站（中山路往土城方向）。

至於防疫規定，觀光局說兩日活動民眾仍需全程配戴口罩。其他詳情可見2022新北歡樂耶誕城官網（https://christmasland.ntpc.gov.tw）。

2022新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將在10日與11日登場，不少歌迷搭帳篷提前卡位，新北市政府前廣場9日中午已有20多個帳篷。（圖/中央社）