美國參議員發聲明指中共抹黑 黎智英原2項詐欺罪仍成立被判5年9個月

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港壹傳媒創辦人黎智英身纏《香港國安法》、出版自由等相關案件，如今又被中共安上兩項詐欺罪，10月25日美國16位參議員曾發表聯合聲明，控訴這是中共羅織罪名，然而黎智英今（10日）仍被判刑5年9個月，前行政總監黃偉強被判1年9個月。

2020年6月30日《香港國安法》生效，黎智英隨即被當局控告違反國安法之下的「串謀勾結外國或境外勢力」，也因參與未經批準的遊行被指控其他罪行，日前中共政府認定其違反科技園租約，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，經審訊後被判定2項欺詐罪成。

綜合媒體報導，黎智英10月底被控兩項詐欺罪，美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）率15位跨黨派參議員發表聯合聲明，指出中共當局正在用虛假的詐欺指控來詆毀黎智英的聲譽，試圖合理化12月涉及國安法的假審判。

然而，74歲的黎智英和59歲的黃偉強仍被控於1998至2020年間向科技園隱瞞違契使用蘋果大樓，意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問公司獲利，或令科技園蒙受不利。

報導指出，法官質疑力高和蘋果印刷「同一屋簷下」的運作方式，構成「無形利益」；辯方則指，力高為了工作之便而佔用處所，動機不涉金錢利益。

香港法院10日宣判，黎智英被判5年9個月，黃偉強被判1年9個月。另，向黎智英頒令取消擔任董事資格8年，並判處罰款港幣200萬元，3個月內上繳。

黎智英面對多項中共指控，英國廣播公司（BBC）報導黎智英牽涉《香港國安法》案件時序，其中部分案件已讓他從拘留變成服刑狀態。