中國再下禁令！台啤、金門高粱暫停進口　金車噶瑪蘭低調回應

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)農產品跟海鮮後，中國再度出手禁止台灣酒類輸入，業者回應了。

綜合媒體報導，就在中國禁台灣農產品之後，台灣酒廠及飲料商昨（9）日也接獲禁令，中國海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊登記的28項中，有11項遭暫停進口，包含金門酒廠、金車股份、臺虎精釀、台灣菸酒等業者遭暫停進口；另外，飲料及冷凍飲品類別共有354項，其中123項狀態顯示被暫停進口，包含黑松、維他露、統一、泰山等都入列。

據悉，統一、泰山及黑松等業者在中國設廠直接在第銷售，應沒有進口審核的問題。

台啤證實，去年下半年已有台灣玉山高粱酒未通過登記，昨天起則是台灣啤酒均遭到禁止，台啤跟玉山高粱是目前出口到中國是目前最大宗的產品。

金車噶瑪蘭向本報證實有收到相關通知，表示目前還在了解狀況。

中國國台辦發言人朱鳳蓮9日晚間表示，部分台灣輸中國食品企業註冊信息不完整不符要求，「這是正常的食品安全監管措施。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。」並強調，所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。

蘇貞昌今日上午出席「第51屆建築師節慶祝大會」時受訪表示，中國以行政註冊的手段，對貿易行為進行相關干預，不符合WTO相關的規範，在世界各國也是獨有的做法，而政府對於相關受到影響的業者，會盡全力來幫忙，盡量和中國相關單位溝通爭取，如果有不符合WTO的相關規範，政府也會循相關管道申訴。

至於真實的被禁原因，台商圈目前眾說紛紜，會先嘗試補件；另外，也有台商預測，下周會有更多產品遭禁。