建構「⾦⾨、⾺祖和平特區」及「警軍」—— 施明德 致台灣各政黨領袖的公開信

我出⽣在⼈類歷史上最慘酷的第⼆次世界⼤戰中，在反抗蔣家獨裁統治下奮⾾不懈，與台灣⼈民⼀起建構了⾃由、民主、⼈權、法治的台灣，讓中華民國以民主國家的形象存活迄今。

世界上沒有⼀個國家的⽣存與發展是輕⽽易舉的。每個國家都有歷史殘留的難題或新引發的爭議，必須⾯對及解決。

撇開台灣內部事務不談，七⼗幾年來我們⼀直承受中華⼈民共和國政府及其⼈民的⽂攻武嚇。這種叫囂不僅影響兩岸⼈民友誼的培養，更牽動美中台⽇及世界經貿的布局。中國政府能打、敢打，早就以武⼒解決了，⽤不著⼀⼿拿棍棒威脅，另⼀⼿送胡蘿蔔。尤其最近數⽉來，中國的武統叫囂已驚動全球，讓台灣被視為「世界最危險的地」，贏得世⼈的關切，成為繼烏克蘭之後最可能發⽣戰爭的國家。

台灣是「世界⾃由島」

台灣，四百年來⼀直是世界海上強權或本地區強國的殖民地。

歷經70年的奮⾾與蛻變，台灣終於能以⼀個獨⽴個體存活於世，並變身為「世界⾃由島」。台灣的存在維繫著台灣海峽的⾃由航⾏，及本地區的國際和平、經貿⾃由化。如果這個「世界⾃由島」為中國所併吞，本地區的和平、安定及經貿⾃由原則都將遭到嚴重的威脅。

台灣已經沒有狂⼈要反攻⼤陸，挑釁中國。於今，是否引發台灣海峽戰爭，入侵台灣，主動權操在中國之⼿。我們乞和也無⽤，除非台灣⼈民情願投降，破壞世界和平現狀，放棄中華民國的獨⽴，以及台灣的主權地位。

古有名訓：兵凶戰危。中國可有百分之百的勝算︖

中國已是世界強權之⼀，並躍升世界第⼆⼤經濟體（但是台灣⼈的國民所得還是比中國⼈多⼆．五倍）。這種成就，值得中國⼈民驕傲。這種數百年來難得的成果，與它是否擁有台灣主權無關。何況，台灣絕對不是「中國⾃古以來就不可分割的領⼟」︖這是野⼼家、擴張主義者的狂⾔。⾃古以來，所有擴張主義者都會揑造這類說詞，不值識者⼀駁。

⼈類歷史從來沒有⼀個不倒的強權。⽰弱，是強者的美德；驕狂，必將⾃取敗亡。史跡斑斑。

中國，你強了，何不引領兩岸⼈民在平等、互尊的兄弟關係上，建⽴和平共存的友好關係︖開創兩岸千秋溫馨世代︖中國歷史上，曾在盛世年代與周邊⼩國多次建構彼此的特殊關係，共存共榮於世。

如今中國何必⼀直以強欺⼩，⼼存併吞野⼼，要把台灣踩在腳下？

我還年輕的七⼗年代，因爲反抗獨裁統治身陷漫長苦牢中，我⽇夜博覧群書，觀察世局。當時的中國還不算是什麼角⾊，世界正在美、蘇兩⼤集團的對峙中。美國總統安全顧問季⾟吉提出「多角（腳）平衡架構，取代兩極恐怖對抗」的新外交策略，改變了梅特涅以來的世界外交結構。他簡單地說，三隻腳或多隻腳的桌⼦，比兩隻腳的桌⼦穩。他偷偷⾶到北京，終於把中國拉離蘇聯集團，讓中國成為世界角⾊之⼀。當時，尼克森總統說了⼀句強者極智慧的話：「我不夸夸侈談追求世界永久和平。我只想追求⼀代和平。」

這個務實的信念，從此讓世界脫離第三次世界⼤戰的威脅，迄今已達半個多世紀。世界只有個別的局部衝突與戰爭，沒有引發新的世界⼤戰。

這種務實，願中國領導⼈深思。⾃認是⼤國，就該有⼤國領袖的氣宇。真正的強者不是放縱⾃⼰的私慾，⽽是能夠⾃我節制。如此才能引領⼈類⽂明向上提升，免除庶民在戰⽕蹂躪中哀號。

現在我要回到主題，對台灣的各黨領袖及台灣⼈民說：不管你是否喜歡，你我都已被上天安排⽣於台灣，活於台灣，也繼承了台灣四百年來⼀再被外來統治的「殖民地命運」。如今，我們終於能以「民主國家」獨⽴存活於世界。⾃由、民主、⼈權、法治得來不易，我們必須全⼒悍衛。

如何悍衛，也許有不同的主張和作法。然⽽，我們是⼩島⼩國，畢竟有我們的局限性。在中華⼈民共和國承諾中華民國的⽣存權，尊重台灣的發展權之前，我們的求⽣底線就是「親美，不挑釁中國」。

台灣的親美路線，不是始⾃黨外，不是始⾃美麗島時代，更不是始⾃民進黨，⽽是始⾃兩蔣時代！七⼗年來就是靠這條親美路線，才保住了台灣的安全，免於被中國併吞。

失去美國的友誼，換來的絕對是台灣⼈民「新的奴隸證書」。

近年來，台灣⽅⾯雖然常有⼈⾼唱「友中、和中、兩岸⼀家親」，但在中國⼀再武嚇下，它們全都變成單戀曲。

其實，武嚇就是迷幻藥，想不戰⽽屈我之兵。何況，武嚇永遠就是武嚇⽽已。中國持續武嚇「統⼀台灣」已七⼗年，早已創下「⾦氏記錄」。

我們雖然無法勸阻中國操作七⼗餘年仍未機械疲乏的武嚇，但是我們還是可以冷靜地做些我們該做、能做的事，來捍衛我們的國家主權。

⼀如⼀九八零年我在美麗島軍法⼤審中⾯對死刑，對獨裁者的死諫：「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會應該廢除；台灣應該獨⽴⽽且巳獨⽴三⼗年，她現在的名字叫中華民國」。它們早都已⼀⼀實現，成為今天台灣的基⽯。

今天在我⾏將就⽊之前，我要建議當今的掌權者們，兩件您們為保衛國家安全能夠⽴即做到的事。

⼀、⾦⾨⾺祖和平特區

⾦⾨、⾺祖是我國曝露在敵⽅攻擊下最弱的兩處，也是最容易擦槍⾛⽕的地⽅。

它曾經在⼀九五八年的「八⼆三砲戰」中，飽嘗彈盡糧絕的苦況，最後是美國海空軍護航台灣海軍艦艇補充糧食、彈藥和八英吋⾃⾛砲，才使⾦⾨守軍免於投降。

⾦⾨、⾺祖不在美國「台灣關係法」承諾的範圍之內。中國如果企圖對台灣進⾏⼀埸「諾曼第登陸戰」，談何容易︖美國總統拜登已四度公開承諾：如果中國攻打台灣，「美國⼀定出兵保台」。這幾乎已是美國民主共和兩黨的共同政策，也是「台灣關係法」的主旨所在。⽽已經五⼗年未曾交戰過的中國解放軍，到底是精兵還是草莓兵，⼀戰便知分曉。啓動對台灣的登陸作戰或轟炸台灣，那是中共政權的存亡時刻；反⽽是台灣的新契機：熱⾎的台灣⼈民將被迫起⽽應戰，被迫正名，被迫制定新憲，被迫⾛向法理獨⽴。那時，世界多數的同情與⽀持將站在台灣這邊……。台灣⼈民必須耐⼼等待，不要燥動。

至於封鎖台灣，如果做得到，敢做，中國早就做了。不必其同路⼈，⼀再拿來戲弄台灣⼈民。

⾦⾨、⾺祖地處敵⽅傳統⽕炮控制之下，戰爭⼀起完全動彈不得。台灣救不了⾦⾺，⾦⾺保護不了台灣。

武裝⾦⾺無異是把誘發衝突的引信埋在敵⼈的腳下，又置⾦⾺⼈民於何地︖中國無⼈機挑逗⾦⾨領空，我⽅是打下或不打︖我⽅打了，是台灣發出第⼀擊。第⼀擊的後續，會給中國什麼藉⼜︖誰能預料或負責︖不要相信政客或軍頭的⼤話：「我負責」！你即使是總統，也負責不起蒼⽣的悲嗚！

權⼒不是拿來揮霍炫耀的，請戒慎恐懼。

台灣的政治領袖們：是時候了，我們必須從⾦⾨、⾺祖徹徹底底全⾯撤軍。讓⾦⾨⾺祖成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰⽕的引信，對中國全⾯避戰！

避戰，不挑釁，是台灣⼈民對世界和平的義務。

這不是軟弱，是智慧之舉。

這是邁向海峽兩岸永久和平的⼀⼩步。

拆除引信，可以防阻⼤爆炸，維持和平。

⾦⾺和平特區的設⽴，是台灣向中國及國際社會遞出七⼗年來最具象、最誠摯的橄欖枝！

對⾦⾨、⾺祖住民⽽⾔，現在也是台灣政府應該全⾯償還多年前積⽋他們的⽼債的時候了。不要再讓他們⽣活於兩岸可能再度衝突的恐懼威脅中，深怕又淪為當年的犧牲品。是該讓⾦⾺⼈成為兩岸的和平使者，非戰的燈塔了。讓⾦⾺⼈在維護世界和平上，亦能扮演⼀個驕傲的新角⾊。

蔣介⽯時代把⾦⾨、⾺祖塑造成「台灣的防衛前哨」、「反攻⼤陸的跳板」，欺騙台灣⼈民忍受其獨裁恐怖統治。⾦⾺⼈民更因此在戰⽕中遭受摧殘，在戰地政務下淪為⼈權備受爭議的次等國民長達三、四⼗年。我年輕時曾駐守⼩⾦⾨，深深同情他們的苦況，⼀⽣念念難忘。我才會在擔任民主進步黨主席時提出「⾦⾺非軍事區」的主張，⽽以「⾦⾺撤軍」備受當時兩⼤黨⾃私的⼤政客們為騙選票⼤肆攻擊！

事隔近三⼗年了，⾦、⾺都已悄悄撤軍。⾦⾨從當年的近⼗萬⼤軍如今撤到只剩三千；⾺祖從兩萬守軍如今只留下兩千兵⼒。這種兵⼒如何防守外敵︖只會勾引敵⼈的侵犯慾念⽽已。台灣掌權者，不要再愚蠢地⾃欺欺⼈，誤國誤民了。

⽽對⾦、⾺⼈民⽽⾔，他們的願望及基本權利仍處處夾在兩岸「⼤局」中，無法依⾦、⾺⼈民的⾃由意志處理⾃⼰的問題。⼩三通、⾦廈海底隧道、飮⽔、電⼒、物流、⼈流、國際觀光、國際賭場……，⾦⾺⼈民依舊無權決定⾃⼰的命運，謀取⾃⼰的利益。

台灣⼈民常常⾼唱：台灣的命運由台灣⼈民決定！

⾦⾺身處的環境、條件及先天限制，都迥異於台灣。我們的所欲，未必是他們的響往。我們台灣⼈為什麼不能設身處地替他們想想，還給他們⾃由決定⾃⼰命運的基本權利。

⾦⾺非軍事區的⾛向，既可保障⾦⾺⼈民的基本權利，又可卸下兩岸擦搶⾛⽕的引信，更可能建構兩岸的和平願景。

這是台灣各黨政治領袖對世界和平可以做到的⼀項⼤貢獻，又不必乞求中國同意。何況，中國曾經對⾦⾺發射過五⼗萬顆以上的砲彈，造成多少傷亡破壞，中國能沒有⼀點內疚跟補償之⼼嗎？

⼆、建立全⺠皆兵的「警軍」

建⽴戰時的民兵⾃衛武⼒：陸海空軍之外的第四軍，「警軍」。

戰時，國軍當然站在第⼀線。萬⼀有敵⼈空降、竄入，則由警察機構領導的⾃願民兵協助國軍，參與抵抗、殲敵，達到全民皆兵的⽬標。

這⼀點，我也注意到台灣的愛國⼈⼠已在努⼒追求中。對這項努⼒，我只想提醒⼀事：任何武裝⼒量都不應該由民間⼈⼠主導掌控，除非是⾰命軍。

台灣⼀向有警民友好關係的條件存在。從派出所、分局到警察總局，警官對當地地形、地物、⼈與事的了解遠遠勝過國軍和敵軍。這，就是警察的優勢。戰時由他們領導民兵清掃入侵的敵⼈及第五縱隊，最能發揮殲敵的效⽤。

如今中國加強⽂攻武嚇，氣氛已成熟，國家可以把民間有決⼼悍衛台灣安全的志願者，在平時就整合、訓練在「警軍」的新軍種中。這個新系統不是只整訓幾百幾千⼈，⽽是上百萬民兵。

這是⼀個全民皆兵比較妥切的⽅向。台灣⼈必須先⾃救，然後才求助。

台灣是習近平的珍珠港？

「中共⼆⼗⼤」，習近平斷然重整權⼒結構，全⾯排除中國共產黨三⼗年來的舊勢⼒。不斷⾾爭是共產黨的黨性。習近平的「七⼈幫」是江青「四⼈幫」的進階版︖能讓中國政局從此定於⼀尊，風平浪靜嗎︖

我知道很多⼈看到中共⼆⼗⼤「那⼀幕」（胡錦濤被請出場），會驚懼習近平的雄⼼與霸氣，將隨之對台莽動，宛如屠夫。

我卻寧願相信習近平的理性、精明與智慧，會審古度今。

我深信他不會對台輕舉妄動，企圖以外伐舒解內張，讓⾃⼰同時陷入內外險境中，稍有閃失，引⽕⾃焚，毀⼰毀黨。習近平更深知台灣有個七⼗年利害與共、不離不棄的堅實夥伴美國，即使八⼆三砲戰也沒有背棄台灣；即使與中國建交，台美也必須建構⼀個國際法認可的特殊機制……。挑撥、分化台美關係是中國及其同路⼈的殺⼿鐧，但早被多數台灣⼈民所識破。

我相信習總書記的智慧，⼀定早已查覺到台灣可能是美國預設的陷阱，猶如當年的珍珠港。已經解密的史料，幾乎可以確認美國當年寧可讓⽇本偷襲珍珠港，激發公憤，然後再殲敵於國境之外。美國建國兩百多年，⼀直擅於決戰、參戰於國境之外，保存⼰國實⼒。這種⼤戰略是以美國超強的海空武⼒做後盾的。

習主席會想扮演⼆次⼤戰⽇本軍閥的角⾊嗎︖習主席會掉落此陷阱偷襲台灣嗎？我相信不會。

台灣是中國共產黨的死亡陷阱，不是「中華民族偉⼤復興」的閱兵台。

我深信未來很多年，台海仍將無戰事。但是，我們的國家領導⼈還是要謹記：「無恃敵之不來，恃吾有以待之」。

國家領導⼈都不得不⽼謀深算，刻刻以國之安危為重。

和平解決台海問題是唯⼀的路

兩岸問題終必以談判、和平解決。這是促進兩岸⼈民幸福的唯⼀抉擇，更是世⼈所期盼。

習近平「中華民族偉⼤復興」的真諦，不應是擴張版圖，⾎流成河。放棄對台灣的領⼟野⼼，才可能換得對台灣的影響⼒。就像美國對台灣的態度。

談判必須在對等、平等，不預設條件和威脅下進⾏。這個機會終有到來的⼀天，台灣⼈不必焦急，更不必驚恐。時間站在台灣這⼀邊，「戲棚腳站久⼈的」。

在這個機會未出現之前，台灣必須先⾏處理台灣⾃⼰能夠解決的問題，尤其是避戰和增強⾃我防衛能⼒。

⾦⾺非軍事區化，是避戰也是我國向中國遞出的橄欖枝。

警軍是讓台灣成為⼀隻刺蝟，讓世界知道台灣⼈民願意為⾃由⽽戰，讓中國清楚渡海攻擊難，吞下剌蝟亦不易。

畏戰，是⼼降。乞和，是與虎謀⽪。⾃古以來，這兩者都不是悍衛⽣存權和⾃由的典範，⽽是奴隸的基因。

我知道你們長年都忙於選舉，為此，我們經過多時的研究已草擬「⾦⾨、⾺祖和平特區條例」及「警軍條例」，未必周延擬請⽴法院討論斧正。

懇請各政黨領䄂及⽴委諸公，選舉已結束了，請撥冗為天下蒼⽣著想。

特別是已經掌控⽴法院多數的民主進步黨及黨團，這不是你們的競選⼜號「抗中保台」，⽽是最實際有效的保台⽅案。

蔡總統，您的任期已近尾聲，請替台灣的長治久安與本地區的和平做出歷史性貢獻。這是您的權⼒絕對做得到，也是歷史給您的最後機會，稍縱即逝。

不要徒留春夢在府中，歷史在看著您！

特此報告如上

附呈兩「條例」初稿，恭請公議。

頌

諸公 政躬康泰

施明德 書於汐⽌

2022/11/1