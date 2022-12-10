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【卡達世足】阿根廷交鋒荷蘭4：3險勝　梅西罕見動怒

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/10 11:11
梅西領軍藍白軍團擊敗荷蘭進軍四強。(圖/Reuters)  

梅西領軍藍白軍團擊敗荷蘭進軍四強。(圖/Reuters)  

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)阿根廷與荷蘭交鋒，最後以4比3險勝進軍四強。

時隔8年阿根廷與荷蘭在世界盃淘汰賽再度交手，藍白軍團這次在第35分鐘就打破僵局，梅西（Messi）在下半場12碼罰球順利破網，攻入個人世界盃生涯第10球，阿根廷2比0領先，隨後荷蘭替補球員韋霍斯特（Wout Weghorst）第83分鐘頭錘破網，荷蘭追成1比2。

雙方之後僵持不下，進入PK大戰。藍白軍團靠著門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）擋下荷蘭的前2球射門，阿根廷錯失1球以4比3險勝。

阿根廷挺進四強將對上克羅埃西亞，贏球的梅西卻在賽後聯訪暴怒，「國際足球總會（FIFA）必須檢討，不能派一位無法勝任重任的裁判在這樣重要的比賽執法。」

被狂批的主審拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)整場狂發18張黃牌，梅西說，「我們沒有踢出一場精彩的比賽，然後裁判把戰局拖入延長賽。他總是針對我們。在最後一波攻勢中，那根本不是犯規。」

梅西在受訪時突然對著鏡頭外的某個人大罵，「你在看什麼，白痴！給我滾開！」據外媒指出，那人應是197公分荷蘭長人韋霍斯特，他在第83分鐘頭槌進球後不久，曾突然出手「攻擊」梅西。
阿根廷
荷蘭
卡達世界盃

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