【卡達世足】阿根廷交鋒荷蘭4：3險勝　梅西罕見動怒

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)阿根廷與荷蘭交鋒,最後以4比3險勝進軍四強。

時隔8年阿根廷與荷蘭在世界盃淘汰賽再度交手,藍白軍團這次在第35分鐘就打破僵局,梅西(Messi)在下半場12碼罰球順利破網,攻入個人世界盃生涯第10球,阿根廷2比0領先,隨後荷蘭替補球員韋霍斯特(Wout Weghorst)第83分鐘頭錘破網,荷蘭追成1比2。

雙方之後僵持不下,進入PK大戰。藍白軍團靠著門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)擋下荷蘭的前2球射門,阿根廷錯失1球以4比3險勝。

阿根廷挺進四強將對上克羅埃西亞,贏球的梅西卻在賽後聯訪暴怒,「國際足球總會(FIFA)必須檢討,不能派一位無法勝任重任的裁判在這樣重要的比賽執法。」

被狂批的主審拉奧斯(Antonio Mateu Lahoz)整場狂發18張黃牌,梅西說,「我們沒有踢出一場精彩的比賽,然後裁判把戰局拖入延長賽。他總是針對我們。在最後一波攻勢中,那根本不是犯規。」

梅西在受訪時突然對著鏡頭外的某個人大罵,「你在看什麼,白痴!給我滾開!」據外媒指出,那人應是197公分荷蘭長人韋霍斯特,他在第83分鐘頭槌進球後不久,曾突然出手「攻擊」梅西。

Lionel Messi said "What are you looking at, stupid" to Wout Weghorst after the Netherlands striker approached him to ask for his shirt.



