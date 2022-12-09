台北國際書展大獎得獎名單揭曉！林懷民一生縮影獲非小說類獎首獎

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「2023台北國際書展大獎暨金蝶獎」於今（9）日公布得獎名單，小說獎三位首獎得主賴香吟《白色畫像》、唐福睿《八尺門的辯護人》、沐羽《煙街》，將於2023年1月31日至2月5日第31屆台北國際書展台北世貿一館亮相。

2023年書展大獎總計有10位首獎得主，今年編輯獎更在最後決審時刻，首度新增1名「評審推薦特別獎」，皆將獲頒10萬元獎金及獎盃。「2023金蝶獎」金、銀、銅獎得獎設計師則各有10萬、8萬及5萬元獎金及獎盃。各項得主並於記者會中受邀現身說法彰顯榮耀，並聚焦推薦給全民閱讀。

2023年小說獎三位首獎中，賴香吟是早受肯定的重要作家，每次出版小說新作，都成為文學讀者社群之間矚目、討論的焦點。《白色畫像》以三個人物為線索，戒嚴時期為主要視域，低調卻緊實地呈顯出台灣人的生活質地和流轉心緒，獲得評審一致支持。唐福睿《八尺門的辯護人》出自影視小說競賽，以作者的法律專業素養為基底，一樁兇殺案起頭，帶出漁工的悲慘世界、政商的勾結傾軋，交織法庭攻防與男女情事，讀來十分過癮。沐羽《煙街》為作者第一部小說著作，展現出非凡寫作功力，語言風格強烈，結構別出機杼，帶出香港社會議題與在台港人的生活與處境，重複無聊的現實下，看似頹廢迷醉，實則清醒。

非小說獎作品取材自由豐盛，林懷民《激流與倒影》對人生歷程與創作緣起的回顧，蘇淑娟等人《臺灣惡地誌》對台灣地理與生態的發現，李桐豪《紅房子》對跨域歷史與事件的反思，體現時代，充滿沛然莫之能禦的能量。

《激流與倒影》是林懷民一生故事的縮影，從七零年代出發，他所走過的路，是一個奮發年代的縮影，也是一個求索靈魂的軌跡。而激流怎能為倒影造像？將一生奉獻給藝術的人，必須隻身面對時間，所見證的激流與留下的倒影，都成了心靈史的註腳。有別於個人回憶錄，近年台灣出版許多追憶、爬梳與記錄本土文化、生活歷史的書籍，《紅房子》以黨國色彩濃厚、達官顯要雲集的圓山飯店為主題，卻能將富麗堂皇、雕龍畫棟的黨國殿堂與戰後島嶼歷史巧妙融合，描繪出有如台灣版的《紅樓夢》。

今年兒童及青少年獎首獎：林小杯《再見的練習》、邱承宗《夜間觀察》、林滿秋/Asta Wu《冒牌機器人》，有獨立出版憾動人心的作品、有知識生活類的圖文書，以及結合時事的動人小說，可說為18歲以下兒童及青少年精選出一套完整的閱讀版圖。「編輯獎」首獎頒給了顏娟英的《臺灣美術兩百年》。另外，評審們也觀察到，洪雅雯長期深耕漫畫與圖文書領域，不僅為作者拓展了創作空間，也推動台灣漫畫產業的轉型，格外值得肯定，因此首設「評審推薦特別獎」，表揚在書籍成就背後默默努力的編輯們。

頒獎典禮將於2023年1月31日書展開幕式舉行，並於「書展大賞館」精彩呈現。