（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）抄襲論文已不稀奇，僅上線一周的聊天機器人ChatGPT，不僅對答如流，還能包寫論文，連防抄襲軟體都給過！

紐約時報報導，創造出這款名為ChatGPT的文字生成語言模型工具的，是推特老闆馬斯克（Elon Musk）參與創立的基金會「OpenAI」。ChatGPT驚艷絕倫，好似真人自然流暢，不僅可以解答五花八門的疑問，還可以碼程式、寫詩、擬訪綱、寫論文，上線不到一週，已有逾百萬用戶聞風而來。

報導分析ChatGPT的優點與潛在風險，往好處看，該項工具已能製作「具連貫性的文章」，可以撰寫文章乃至論文，有助研究；然而有專家擔憂，人類恐無法隨心所欲訓練AI來執行想做的事，若不當心恐讓AI跟人類發生競爭與衝突。

關於AI使用隱憂，華頓商學院教授莫里克（Ethan Mollick）先前邀請學生利用前幾代AI GPT測試是否能寫出課堂主題報告。結果顯示，儘管生成的文章不完美，但很通順，且能順利通過一款相當常見的防抄襲軟體。

另有北卡羅來納大學電腦科學教授喬丹（Kris Jordan）以課堂期末考題測驗GPT，結果發現分數遠比學生得分的中位數來得高，且學生用GPT寫作業也沒被抓到作弊。

報導指出，運用新科技也當反思，人類要繼續做什麼事，以及希望用新科技解決何種問題。

碼程式、擬訪綱不夠看？ChatGPT考試高分、幫寫論文還不抄襲!