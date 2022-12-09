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旅遊業的春天！國境10日解封 來台旅客人數無上限

重返觀光大國已不是夢，旅遊業摩拳擦掌，準備拿出看家本事。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/12/09 19:42
遊客來啦！行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，明（10）起解封，來台旅客人數不設上限。(圖／中央社）

遊客來啦！行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，明（10）起解封，來台旅客人數不設上限。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）「好日子要來了!」新冠疫情3年重創台灣觀光，行政院長蘇貞昌今（9）日出席台灣觀光協會66週年年會，宣告明（10）日起解封，入境台灣的旅客無人數上限。

中央社報導，蘇貞昌致詞表示，新冠疫情前五年，台灣每年來台觀光客破千萬人次，疫情以來三年旅遊業過得比較辛苦，業者配合政府防疫政策，對此他表示感謝。

蘇貞昌也藉此宣告「好日子要來了」，明天起入境台灣旅客人數無上限，大家各憑本事，他也承諾，政府也會持續發展台灣觀光。

蘇貞昌指出，疫情期間行政院推動多項紓困及振興方案，全力支撐觀光產業；解封後的跨境旅遊復甦，將有賴政府及民間共同努力把台灣行銷國際，相信定能使來台旅客人數回到疫前水準，重返觀光大國之列。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，世界旅遊及觀光委員會（WTTC）報告顯示，2032年以前，觀光GDP每年將成長5.8%，遠勝過經濟GDP年成長率2.7%，觀光將是帶動經濟成長的關鍵。未來的挑戰考驗觀光產業應變力，台灣觀光產業需要持續共同學習成長、掌握趨勢。

交通部長王國材則強調，今年ITF台北國際旅展看到民眾對國內外旅遊的期待，盼未來結合政府部門與協會及業者的觀光專業和資源，強化台灣觀光品牌行銷至全球。

財信傳媒集團董事長謝金河指出，根據經濟學人預測，「報復性旅遊」將是2023全球十大趨勢之一。他舉台鐵鳴日號為例，建議業者須從服務創造價值，透過軟硬體提升，完善景點周遭設施，朝精緻化旅遊積極備戰，搶攻國際旅遊市場。

Agoda執行長摩根斯坦（Omri Morgenshtern）透過Agoda數據分析，國內旅客仍是這波復甦潮不可或缺的穩定力量，觀光業者必須思考如何提升服務品質、提供遊客更彈性的旅遊選擇，吸引國際旅客入境，深度走訪台灣。
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更新時間 : 2022-12-09 20:00 GMT+08:00

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