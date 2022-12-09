為自由犧牲遭長期關押！中國維權人士徐秦 世界人權日前獲頒林昭自由獎

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）10月10日是世界人權日，目前仍被關押在揚州市看守所的「中國人權觀察」組織秘書長徐秦女士，因致力於她的信仰和對自由民主中國的追求，8日獲得由美國「對華援助協會」頒發的2022年林昭自由獎。

根據中央廣播電台，江蘇異議人士徐秦是中國民間組織「中國人權觀察」創始人之一，她繼中國政治犯秦永敏之後投入「玫瑰團隊」的工作，不少關心中國人權問題的公民聚集在玫瑰團隊的群組裡，發表對社會問題的看法，然而創始人秦永敏2015年被捕入獄，且遭重判逾30年，徐秦因而接手其工作，繼續關注人權事務。

2018年2月9日，在秦永敏顛覆國家政權案開庭前，中國官方對徐秦進行刑事拘留。3月11日，她在指定地點被監視居住，並以尋釁滋事罪被取保候審，這是中共經常用來壓制異見人士的無端指控。2020年4月24日，當局又以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」起訴徐秦，目前關押在揚州市看守所。

徐秦的案子於2022年11月7日開庭，至今未判。央廣報導指出，長期的關押導致徐秦健康嚴重惡化，目前處於癱瘓狀態，生活不能自理。

過去徐秦也多次接受央廣採訪，她2017年曾曝「像我們這邊很多人被綁架，被上崗的，我們跟警察也有一些交流…他們讓我寫保證不反華，我說這個很簡單，我立即就簽字，因為我不存在反不反華，我做人權，政治立場是中立的，政治信仰是每個政黨都可以存在。中華也好，民國也好，都是一個名稱，一個國家的名稱，這個名字是可以改變的。主要是它的內涵，國家是人民的。我關注的是作為一個政府的公權力有沒有存在，有沒有侵犯私權。我關注的是這一塊。」

而林昭自由獎是為紀念中國基督徒林昭因反對共產黨被槍決而設立。林昭1957年因公開支持同校學生張元勛的大字報《是時候了》被視為右派人士，1960年林昭因為參與策劃地下刊物《星火》而被捕，之後當局以「攻擊無產階級專政」、「反革命集團」等罪名將她關押在上海提籃橋監獄，1968年4月29日，林昭遭到槍決。

美國「對華援助協會」2018年在林昭逝世50週年時，以紀念林昭的民主理想和道德勇氣，以及她持守的非暴力原則，同時也為那些因推動當代中國公民社會和法治進步付出巨大代價的個人提供道義和經濟支援，每位得獎人將可獲頒證書和獎金人民幣25,000元。由於徐秦目前仍在獄中，獎項由親友代領。