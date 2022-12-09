【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）主打NFT的藝博會，第二屆OneOffs已於今（9）日台北W Hotel登場，女星伊能靜兒子庾恩利領軍的NFT（Non-Fungible Token）項目也參展，她特地飛來台灣宣傳並分享和Z世代合作的衝突及體會。

庾恩利擔任「Theirverse」創辦人及藝術總監，探討性別主題的5,500個虛擬角色，由一群Z世代藝術家及工程師組成的團隊打造，分為「彩虹」、「陰陽」、「變裝皇后」等系列，其為全球第一個支持LGBTQ+族群的NFT項目，於今年4月開始籌備，7月正式發行後就在OpenSea上受到關注，不到4個月就登上排行榜第一名；其中，「變裝皇后」更在蘇富比拍賣行以30萬港幣（約為新台幣110萬元）成交後獲美術館收藏，是國際拍賣行裡罕見的新NFT項目，並由20歲的年輕藝術家創下的佳績。

伊能靜告訴本報，剛開始很懷疑這件事，覺得Web 3不太可靠，天天都聽到爆雷，但後來發現NFT很大的意義在於，它不僅只是一個經濟系統，不僅是一個代幣（token），他是年輕人反抗世界或表達理想的一種方式。

伊能靜說，NFT是年輕藝術家展現自己的機會，傳統藝術家要經過很多中心化的認可、包含美術評委、世界比賽等，整個都很中心化，也如同自己過去當藝人的經驗，然而，Web 3最珍貴的就是去中心化，兒子算是成功地用自己的方式讓世人認識他，因為從小都在鎂光燈下長大，他一直追求自由很想擺脫父母的明星光環，這次展出對他們倆的意義都很大。



Theirverse項目NFT。（圖擷取自OpenSea）

伊能靜發現創作模式隨著時代跟科技的改變，「這群Gen Z的年輕人自封為meta artist，以前是一個藝術家畫自己的東西，然後緊抱自己的IP，新一代的年輕人認為，創造一個宇宙觀後，結合會AR、VR、UI等技術人才，所有人圍繞同個宇宙觀創作，meta就是元，初始的意思，他們不再在乎說要獨自創作，他們偏向共同創作，每個人依舊能得到署名，這應該也是蘇富比引入很重要的原因。」

面對兒子的首發項目的成功，伊能靜感到很驕傲，並笑著說，「他現在是除了秦昊以外還養我的男人，現在有兩個男人養我，好幸福！」但挺歸挺，伊能靜爆料他很叛逆，兩人平均一個禮拜吵兩次，吵得最激烈的一次起因為有財團想買走項目，伊能靜贊成卻被庾恩利大力反對，他對媽媽說，「我沒有金錢恐懼，因為妳把我照顧得很好，我想用自己的能力證明，這項目能做得更遠，比現在這個金額更有價值。」

伊能靜透露，目前正在製作詞曲歌手相關項目，自己會獻聲很快就會發表，她形容，「結合兒子的陰性靈魂跟媽媽的歌喉，一起放到虛擬世界裡永生。」完成後，伊能靜預計著手推動亞洲女性藝術家相關項目，也算是替女兒鋪路，目前已和Foresignt規劃Web 3相關的訪談節目，請到業界人士分享創業經驗，打造由淺入深的內容。

最後，伊能靜分享庾恩利說過讓她感動的一句話，「NFT應該回歸社群，不該有創始人，即使創始人有天不在，項目依舊能夠繼續運行。」Theirverse最後一站來到台北，明年初會在辦小型的展覽，6月會舉辦全球巡展。



Theirverse於展間1708展出。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）