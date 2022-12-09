限量！美妝x甜點跨界聖誕甜心禮　美麗甜心偷走你的心！點胭脂新品搶先看　芙稻菓室限定甜點錯過這次就吃不到

隨著疫情解封，年底聚會活動行程滿檔，聖誕節交換禮物選好了嗎？ 台灣特色美妝工具品牌《點胭脂》 再度跨界攜手大稻埕米香台味甜點店《芙稻菓室》推出「2022限 量聖誕聯名甜心禮」，包含點胭脂即將推出的新品「papai胖水 滴拍拍海綿」、滿滿聖誕氣息的限定甜點「肉桂紅酒乳霜塔」 及其他經典熱銷產品。同時滿足面子跟肚子，聚會就靠這組美麗， 好心情就靠甜點「甜心」！「聖誕甜心禮」將於雙12限時開賣， 限量200組售完為止。

疫情爆發後劇烈地影響了化妝習慣，但隨著12月1日起口罩政策鬆 綁，戶外空間或拍美照時都可免戴口罩，化妝需求自然大大增加。 受到眾多美妝人喜愛並被網友譽為「台版BB蛋」的美妝工具品牌《 點胭脂》再度跨界聯名，與大稻埕米香台味甜點店《芙稻菓室》 共同推出限量聖誕甜心禮。

甜心禮包含點胭脂即將推出的新品「胖水滴拍拍海綿1入」、 月銷千顆的「台灣山櫻大福斜切美妝蛋1盒」、彈力好抓粉力強的「 煥顏桃肌高密度粉撲3片」及芙稻菓室聯名限定口味「 肉桂紅酒乳霜塔2入」、越嚼越香茶韻縈繞的「鐵觀音乳霜塔1入」 。整組甜心禮總價值NT$675元，限時優惠NT$399元。

下次就吃不到！ 超厚工限定「肉桂紅酒乳霜塔」

由大稻埕知名米香舒芙蕾鬆餅店《芙稻菓室》出品。「 肉桂紅酒乳霜塔」以聖誕熱紅酒香料包為主題， 純米製作的肉桂香料塔皮，加入黃長生肉桂粉， 夾餡奶油霜拌入紅酒漬葡萄，搭配特製熬煮的肉桂柑橘焦糖， 讓冷冷的聖誕夜充滿溫暖氣息。若想品嘗「肉桂紅酒乳霜塔」 的美味，僅在本次聖誕限定甜心禮，無單獨販售！

papai胖水滴拍拍海綿 新品搶先入手

點胭脂眾所期盼推出厚片氣墊粉撲，搶先在甜心禮中開賣！ 胖水滴拍拍海綿以「拍拍」的動詞命名， 簡單拍一拍就能快速完成服貼底妝。厚度達17mm軟嫩如絲絨輕撫 ，化妝時如同冬日暖被般的療癒，令人享受其中。建議售價NT$ 135。

12月12日起「2022限量聖誕聯名甜心禮」 將在點胭脂官方蝦皮及芙稻菓室門市準點開賣， 線上及門市通路各限定100組（共200組），限時優惠NT$ 399元，售完為止。