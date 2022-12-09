學童首次接種COVID-19疫苗追加劑　文聖國小率先開打

新北市自12月9日起，辦理國小6歲至11歲學童M oderna COVID-19雙價疫苗(原病毒株/Omicron BA.4/5)及Pfizer-BioNTech單價疫苗追加劑 ，及滿5歲至未滿6歲Pfizer-BioNTech單價疫苗追 加劑校園集中接種作業。校園集中接種首(9)日， 教育局長張明文至文聖國小關心學童疫苗接種情形， 學校也結合雙語教學特色， 由六年級翁楷甯及林采澄同學以雙語進行防疫宣導，鼓勵接種疫苗， 對抗病毒，走向國際環遊世界。

教育局表示，配合中央政策，自12月2日起，學童首次接種COV ID-19疫苗追加劑，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗擴及提 供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，另滿5歲至未滿6歲兒童則提供 Pfizer-BioNTech單價疫苗追加劑接種。新北市採「 合約醫療院所接種」及「校園集中接種」雙軌併行措施，11月30 日起已開放「新北市政府新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系 統」，民眾可預約後至新北市合約醫療院所或中和Global Mall接種；國小及幼兒園部分，則自12月9日起至12月30 日辦理校園集中接種作業。

文聖國小這次由亞東醫院團隊負責疫苗接種作業， 設置疫苗接種區域，包含等候區、評估區、注射區、留觀區等； 由醫師評估學生身體狀況及是否符合接種條件， 確認後由醫事人員進行疫苗注射，最後於留觀區休息30分鐘確認身 體狀況良好後返回教室上課。另外要提醒家長，滿5歲至11歲學童 疫苗追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12週(84天) 以上，確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急 性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。

文聖國小校長沈玉芬表示， 學校配合教育局與衛生單位規劃疫苗接種時程， 發給家長接種須知及評估暨意願書， 提供家長充分資訊及考慮時間決定是否讓子女接種疫苗追加劑， 並請老師及家長於學生接種後要留意學生身體狀況。

教育局長張明文另說明，這次為國小及幼兒園學童首次接種COVI D-19疫苗追加劑，已提醒學校於接種當日安排靜態活動， 接種後兩週調整課程內容減少激烈教學活動，觀察學生身體狀況。 學童接種後若有不良反應，除要求學校依規定儘速通報， 學童得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則。 完成接種後，可加入Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報，提升對COVID-19疫苗安 全監測、關懷照護及因應效率，協助學校妥善因應疫情， 守護師生健康，維持校園正常運作。

目前衛生局開設280家醫療院所、29家衛生所及中和Globa l Mall接種站，提供專診接種服務，鼓勵市民儘速完成疫苗施打( 預約請至「新北市政府新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統 」：https://vacbooking.ntpc.gov. tw/ntc_vaccination/index.php)。