新北漁港有夠讚　漁港環境評鑑就差你1票

行政院農業委員會漁業署舉辦「金鑑漁港」 人氣票選活動開跑囉!即日起至2023年4月30日至活動網站參與 投票，即可獲得美味海鮮伴手禮及實用小家電的抽獎機會！ 新北市受評鑑漁港有5個，淡水第二漁港、富基漁港、龜吼漁港、 深澳漁港及澳底漁港，每日最多可投5票， 新北市漁業處邀請大家踴躍投票，給予新北漁港支持與鼓勵！

首先，淡水第二漁港又稱淡水漁人碼頭，位於舊沙崙海水浴場旁， 為最鄰近大台北都會區的漁港，擁有百萬級的落日夕陽景緻、 全台聞名的情人橋及熱門打卡景點幾米遊戲場，每年夏季舉辦「 仲夏繽紛樂」活動，結合高空煙火展演，至少吸引國內外300萬遊 客到訪。富基漁港漁獲豐富多樣，吸引老饕前來挑選肥美的海鮮， 墨西哥帽造型的魚貨直銷中心， 更是行經北海岸石門地區不可錯過的觀光景點， 港區內增設突堤碼頭、重機驛站等，兼具漁民作業安全提升及觀光、 休閒遊憩及展演等多項功能，漁港的多元化發展顛覆大家的想像。 龜吼漁港以「萬里蟹」聞名，漁船多以籠具、一支釣及延繩釣為主， 港區內「龜吼漁夫市集」提供當日最鮮活的現撈漁產， 每到產季就會聚集搶購人潮，成為北海岸最熱鬧的漁港之一。

近年在「嗨漁港」計畫下，推動漁港美學、整頓及改善漁港設施， 如漁具倉庫的改造、重新規劃漁港鋪面設計等， 利用和諧的色彩將建築物與環境融合，使漁港周邊環境煥然一新。 深澳漁港舊名「蕃仔澳」，以從事燈火漁業為主， 近年來更以休閒海釣聞名，為全台娛樂漁船最多之漁港。 週邊有象鼻岩酋長岩等天然景觀， 視野遼闊的海天步道觀景平台可遠眺九份山城美景及欣賞傳統漁業燈 火點點，白天黑夜都美麗。 澳底漁港為本市東北角最重要的漁業基地， 泊區及陸上設施齊全完備、漁產豐富、漁港環境舒適整潔，獲得2020年漁業署舉辦的「金鑑漁港」選拔最高3星殊榮， 並持續蛻變成長，推動地方創生及漁村發展，打卡、旅遊、 品嚐在地海鮮，一次滿足。

新北市漁業處表示，為提供民眾一個乾淨友善的漁港休閒環境， 市府長期致力於漁港管理及環境維護，在「嗨漁港」計畫下， 讓漁港不僅僅只是漁撈作業的場所， 定期舉辦漁港活動及多元化發展， 讓民眾不只能盡情享受美麗的海景及新鮮的海產， 也能體驗漁港不同的風貌，富基漁港及澳底漁港在2020年獲得漁業 署舉辦的「金鑑漁港」評選活動的肯定，未來也將持續投入資源， 以期提供民眾乾淨、便利的海洋觀光休閒遊憩場所， 邀請大家常來走走，感受市府的用心及金鑑漁港的魅力。

參考資料：

金鑑漁港票選活動網站：https://coa-dis. org.tw/fishvote

淡水第二漁港高空煙火展演。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）