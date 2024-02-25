〈時評〉AI商機台積電火熱 台灣公司雨露均霑還有誰？ （下）

全球AI商機大爆發，除了台積電，台灣公司有誰將雨露均霑？

2018年是台積電相當重要的歷史性時刻，7奈米製程量產，追上對手英特爾（Intel）的腳步，隔年量產7奈米FinFET (N7+)，成為全球半導體廠首次應用極紫光（EUV）於商業運轉的技術。2022年成功量產3奈米製程，產能持續拉升，預計今（2024）年底，月產能將達到10萬片規模，成為繼N5之後，另一個全世代製程。

配合AI科技發展，2奈米研發進度已積極開發，預計2025年問世，將使台積電的晶片生產技術及價值，進入另一個嶄新世代。客戶包括蘋果、輝達、超微、高通。由於新世代晶片研發不斷往前推進，台積電的市值，正邁向一兆美元大關，國內外資金不斷投入，潛力可期。

去年11月開始，輝達掀起AI人工智慧浪潮，內外資大幅淨買入台積電，三星卻沒有把握機會，趁勢崛起，以致於市場分析師一致認為「不好的良率最終變成差勁的盈餘結果」。台積電透過輝達晶片組成自行開發內部專用的生成式AI「tGenie」，已為台積電後勤管理達到最佳化目標。

去（2023）年台積電全年營收達到2兆1617.36億元，年減4.5%，每股獲利32.34元，毛利率54.4%，年減5.2%，營益率42.6%，年減6.9%。今（2024）年是AI營運爆發年，半導體庫存恢復到健康水位，產值可望年成長10%，晶圓製造業預期年成長約20%，台積電在AI、高效能運算（HPC）需求帶動下，全年美元營收可望年增21％到25%。

為了加速發展先進製程，台積電今年資本支出達280億至320億元之間，其中70％到80%，用於先進製程，10%到20%用於特殊製程，10%用於先進封裝、測試及生產等項目。今年海外佈局方面，日本熊本廠 2月24日開幕，主要生產12、16、22及28奈米製程，預計第四季量產。歐洲部分將在德國設廠，美國4奈米製程，預定2025年上半年進入量產。

台灣方面的擴產計劃，目前正擴大台南科學園區的3奈米產能，同時預計在新竹、高雄園區設廠，其中高雄將興建三座2奈米先進製程晶圓廠，1奈米晶圓廠也可能落腳高雄。其中部分2奈米晶圓廠產能，預計在2025年開始量產。為配合台積電建廠或擴廠需要，西部科技廊將預留土地，總計有八座先進製程晶圓廠預留空間。

一座先進製程晶圓廠佔地約25至35公頃，高雄楠梓圓區約佔地25至35公頃，高雄楠梓園區約可供台積電規劃三座2奈米晶圓廠，第一座預計明（2025）年完工，第二、第三座未來可能是台積電次世代製程的備選基地，尤其是1奈米製程，主要可能是1.4奈米廠。如落腳中科，約可興建四座，如果以一個世代興建六座推估，還有二座可能落腳竹科寶山基地。

台積電已將1.4奈米晶圓廠定調為A14廠，表示其研發先進製程技術已達1.4奈米不是問題，但是要到量產可能要到2027年以後，至於1奈米生產，可能要更晚才有結果。但是長期發展潛力應該毋庸置疑，投資人可以靜待股價回檔，或是採取定期定額（或不定額）方式，慢慢佈局，可以分散風險，增加持股。

了解台積電的擴廠計劃，也清楚未來商機潛力雄厚。至於其他標的機會究竟在那裡？不妨回顧1月26日輝達執行長黃仁輝，點名的9家合作夥伴，可作為超級巨星，其中除了台積電，還有廣達、緯創、鴻海、日月光、矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉，都是重要的合作夥伴。

黃仁勳說，輝達是加速運算與AI運算的先驅，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心運行，AI將改變一切並且無所不在。談到AI面臨的挑戰，他認為是如何擴大AI晶片的產能，輝達產品的供應吃緊，需求卻非常強勁，所以也與台積電及供應鏈夥伴積極合作。

他預期AI將驅動新一波企業生產力與成長方式，未來發展潛力值得注意。至於可能牽動的上市櫃公司營運，不妨從他提出的其他九個合作夥伴中， 下手研究值得投資的標的，至於其他週邊連帶影響的供應鏈，如聯華、華立等公司，目前價格應該都算合理，也都是值得注意評估的標的。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★