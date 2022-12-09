北富銀推出年終刷卡饗宴　刷momo卡雙12點燈瓜分高額獎金

迎接雙12購物節、聖誕節和歲末商機， 台北富邦銀行推出豐富的年終刷卡饗宴，卡友參加momo雙12購 物節刷富邦momo卡，除享千大品牌10%回饋外， 還可參加聖誕點燈活動，瓜分高額獎金及抽整單免費， 北富銀同時提供其他各大電商平台超優刷卡回饋， 以及旅遊和便利商店刷卡優惠，讓卡友年終刷卡優惠享不完。

針對雙12購物節，momo除推出「天天簽到賺momo幣」 活動，12/1至12/12活動期間內每日簽到並分享好友最高可 領100元momo幣外，主打「集氣點燈瓜分200萬」活動， 消費者單日累積消費達1,212元就可點1盞燈(每人限點1盞) ，而參與點燈的消費者即可依12/12單日累積消費金額佔比瓜分 高額獎金最高200萬元，活動期間整單刷momo卡滿額便可加碼 點1盞燈，且刷momo卡參加momo 雙12滿額點燈活動，可再抽整單免費聖誕驚喜。新戶申辦momo 卡，核卡後30天內於momo店外任刷一筆不限金額之一般消費， 享麥當勞勁辣雞腿堡＋小杯可樂即享券1份。此外，12/23於m omo店內刷momo卡累積消費滿3,000元，可享200元m omo幣加碼回饋。

針對其他電商平台，北富銀同樣提供豐富刷卡回饋。雙12購物節活 動期間，於蝦皮購物、PChome線上購物， 刷富邦信用卡單筆分期滿額最高可獲得10%刷卡金回饋；刷J POINTS卡再享原權益最高2%回饋，合計最高回饋12%。 即日起至12/14，持富邦信用卡於淘寶/天貓單筆消費滿額最高 可獲得12%刷卡金回饋；刷Open Possible聯名卡再享3%回饋無上限，以myMoney數 位帳戶扣繳卡費，再加碼0.5%回饋，合計最高回饋15.5%。 此外，即日起至12月底，Open Possible聯名卡當期新增一般消費(包含指定電商)達5, 000元(含)以上，登錄活動則當期帳單內「指定電商消費」可享 10%刷卡金回饋。

隨著邊境解封，國人出國旅遊潮再現，今年10月出境旅客便已突破 17萬人次。針對年末旅遊，北富銀祭出日韓旅遊刷卡系列優惠， 今年底前赴日韓旅遊刷J卡可享3.88%回饋無上限。12/20 以前至星宇航空官方網站及手機app消費，以LINE Pay綁定J POINTS卡付款，單筆交易金額滿20,000元，最高可享7 %回饋，現在買機票正是時候！到了日本當地，針對自由行常用的通 勤必備「西瓜卡」Suica卡，以Apple Pay綁定J卡並支付日本Suica卡加值金，享最高10%回饋 。

便利商店是現代人日常生活不可或缺的零售通路， 公平會發布調查指出，國人平均每人每年逛超商137次， 每次消費新台幣84元， 便利商店每天小額消費所累積的刷卡回饋相當可觀。即日起至年底， 全台7-11以OPEN錢包綁定J POINTS卡消費享3% OPEN POINT回饋。即日起至12/27，全家便利商店以全盈+ PAY、FamiPay綁定富邦卡消費，滿額加贈全家點數1, 000點。

※刷卡活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.96~15%。