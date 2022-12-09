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中華電信「行動即時影像服務」結合5G及AI智慧科技

協助警政機關強化執法維安及偵防

By 台灣英文新聞
2022/12/09 16:56

中華電信「行動即時影像服務」與台灣在地廠商合作，以5G行動網路結合行動AI智慧科技，推出AI巡防系統應用，能以毫秒級效能辨認黑名單及失贓車輛，近來已快速導入各縣市警政單位，輔助員警達成線上立破績效。未來將擴大應用範圍，滿足相關單位科技執法需求，快速拓展到城市與鄉村間的各個角落。

現行員警執行贓車查緝，採用警用行動載具「M-Police」逐筆輸入車牌號碼進行比對，相當耗費人力資源。導入AI科技後，巡邏警車透過AI辨識比對車號之準確度已達95%，辨識出贓車時，與鏡頭連線之手機隨即發出語音告警，警察當下可按下螢幕上的「圍捕」鍵進行逃逸車輛追緝，此時巡邏車前方即時影像、行進軌跡都將自動與後台的勤務指揮中心共享，同步提升警察執勤安全。

桃園市政府警察局已率先打造「桃園AI巡防系統」，導入各派出所、各警分局偵查隊、保安與刑事警察大隊等單位，提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定、緊急通報等功能，有利勤務指揮中心掌握轄區警力分配情況，加強即時溝通與任務調度，達到即時指揮管理之綜效。近期本服務可透過共同供應契約方式，簡化警政採購流程，並以訂閱制的方案降低機關購置門檻，每年採購數量可依需求彈性調整，擴充性高。授權期間享有最新的功能升級服務，可望協助警政單位將科技執法應用更快速彈性導入及拓展應用範圍。

中華電信「行動即時影像服務」提供之AI自動化科技偵防，除可運用於警政人員日常巡邏、公安稽查、道路臨檢、特殊勤務等應用情境需求，有助強化執法維安，及支援5G攝影機快速機動部署，協助警方輕鬆獲得數位科技助力。

更新時間 : 2022-12-09 18:03 GMT+08:00

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