水產輸中遭禁農委會提因應措施 午仔魚內銷、秋刀魚魷魚走外銷

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中國海關總署8日禁止台灣800多項水產品輸中，預估影響總體產值逾60億，農委會與食藥署已著手了解、爭取補件，農委會主委陳吉仲今（9日）表示，將依水產品特性給予不同因應方案，首當其衝的午仔魚加強內銷，魷魚轉往東南亞國家加工，秋刀魚則鎖定日、韓國市場外銷。

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中國去年就要求輸中的食品企業需要名單註冊，今年6月更暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，如今又一夕禁止台灣水產輸中，業者急跳腳。農委會今日舉行記者會說明因應措施。

陳吉仲提出兩大措施，一為繼續針對補件事宜，透過食藥署管道與中方溝通；二為針對遠洋魚種、養殖魚種等實施對應方案，養殖魚以內銷為主，遠洋魚種走外銷。此外，也會提供凍儲、外銷等獎勵措施，相關措施之後對外公布。

陳吉仲表示，去年中國提出要註冊，當時就已有部分漁民有所警覺，養殖魚如午仔魚，今年內銷量已較2020年近乎翻倍，未來將以餐館、菜市場、網路電商、超市等國內通路為銷售主軸。

至於遠洋魚種，秋刀魚主要外銷日本、韓國，未來將主要鎖定這兩國市場；魷魚跟鰹魚原外銷中國加工，未來將改轉往泰國等東南亞國家進行加工，並尋覓適合的加工廠。

總統蔡英文今日在四健會70週年慶祝大會也提及台灣水產輸中遭突襲禁止一事，她表示，中方此等做法無助貿易正常化，政府部門關切也立即啟動因應措施，並請相關單位溝通、了解原因；蔡英文強調，會協助漁民確保生計及收入，保障相關權益。