台灣在新加坡形象僅次日本　逾九成企業人士願與台商合作

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台灣亞洲基金會今（９）日發表「台灣與台商形象調查計畫」的新加坡調查報告顯示，台灣國家形象在15國中排名第3，台商形象排名第2，逾93%星國企業人士未來願加強與台商合作，台星兩國應加強觀光旅遊、半導體產業、智能電子等面向合作。

台灣亞洲交流基金會自2019年起，針對新南向國家展開台灣與台商形象調查計畫，陸續完成對越南、印尼以及泰國的調查，今年則聚焦新加坡。該調查結合量化與質性研究，透過100位與台商有實際業務往來的企業中高階主管或負責人做為受訪者，勾勒出台灣與台商的面貌與競爭力。

台亞會董事長蕭新煌、執行長楊昊，以及新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑親自出席本日的發布記者會，駐新加坡代表梁國新也以視訊與會，並由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈進行成果簡報。

對台灣印象超越南韓、美國

調查報告指出，關於台灣形象，高達88%以上新加坡企業人士認同台灣整體形象佳，包括「友善」（84%）、「科技進步」（69%）、「尊重多元文化」（68%）、「自由民主」（66%）；在新加坡前15大外人直接投資（FDI）來源地當中，台灣國家形象排名第3，僅次於瑞士與日本，高於韓國（第4）、中國（第6）美國（第8）。

台灣在「觀光旅遊」方面驚艷新加坡，評分最高；文化藝術領域亦表現優異，星國藝人積極來台發展，台灣戲劇作品也受當地青睞。報告引述專家訪談指出，因新加坡「硬實力」堅強，看待台灣角度更偏向「軟實力」等不易量化的層面，例如友善有禮的人民、豐富美食與多元文化。

徐遵慈表示，儘管台灣的印象分整體表現佳，但平均分數僅4.2分，約3成2受訪者給予滿分5分，高達5成6的受訪者給予4分，顯見仍有提升空間，「好還要更好」；在參與國際社會、富裕等方面台灣得分較低，徐遵慈認為，應當給予重視，那就是台灣需要努力的地方。

對台商印象佳 僅次日本

台商形象部分，高達81%受訪者認為台商整體形象佳，包括「注重信用」（81%）、「創新」（84%）、「遵守法規」（76%）、「重視環境」（74%）、「履行企業社會責任」（72%）。與日本、美國、瑞士、英國等十五國企業相比，日本企業高居形象排名之首（82%），台灣排名第二（75%）。

值得注意的是，儘管台灣在新加坡投資金額並未排名前10，國家形象、企業形象依然獲得很高評價，顯見形象不與投資往來完全連動。然而受訪者進一步指出，台灣企業內部有階級落差以至於不同階層勞工感受不同；此外，台灣公司在國際化視野需要更進階，其中英語交流能力需要積極提升。

徐遵慈於提問環節也補充說明，台灣企業企業在排名僅次日本，高於北美、歐洲，也因台星關係一直平順，所以相較於當地台商也沒有刻意做公益提升形象，這也反映台商還有很多空間可以著手提升。

樂見台星雙邊合作、高達九成願與台商合作

報告指出，有高達93%新加坡企業人士未來願意加強與台商合作，至於台星雙邊應加強合作的面向，以觀光旅遊（80%）、半導體產業（59%）、智能電子（58%）為主。上述面向符合台灣新南向五大旗艦及三大領域計畫的項目，顯示台星雙方合作潛能。

調查另指出，隨著台灣在全球供應鏈中的角色被凸顯，約七成受訪者認為，台灣在「技術研發」與「高階產品製造」扮演重要角色。如今疫情、俄烏戰爭、中美貿易戰等都對全球供應鏈造成劇烈影響，過半受訪者認為兩國首要應加強「高階技術人才交流與培育」、「強化供應鏈韌性」、「維持區域穩定安全」的合作，並「放寬邊境限制」。