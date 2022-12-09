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物價漲　台灣國民年金保費明年元旦也漲　估271萬人受影響

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/09 16:30
國民年金保費將漲價，依法調整為10％，一般身分自付保險費每月將增加144元。

國民年金保費將漲價，依法調整為10％，一般身分自付保險費每月將增加144元。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）國民年金保費將漲價！依據今年9月國保財務精算結果，目前基金餘額已不足支付未來20年保險給付，自明（2023）年元旦起依法將費率調整為10%，一般身分自付保險費每月將增加144元。

衛福部社會保險司表示，國保月投保金額自104年迄今維持為18,282元，依法消費者物價指數(CPI)累計成長率達5%時，即應依該成長率調整之。查「103年10月至111年9月」之CPI累計成長率為8.09%，故自明年1月1日起調整月投保金額為19,761元，雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。

社會保險司舉例來說，年滿65歲的張先生有10年國保年資，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4,960元，月投保金額調高後，可領取5,056元，每月增加96元；如其係領取B式老年年金給付者，原可領取2,377元，調整後增為2,569元，每月增加192元。

衛生福利部表示，今（111）年8月國保被保險人數約286萬餘人，其中低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助保費，本次因費率及月投保金額調整而增加保費後，預估受應影響人數約271萬人。

另外，國保費率調整為10%、月投保金額調整為19,761元後，國保每人每月之全額保險費將增加239元，但由於政府至少補助40%保險費，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％；因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者以及一般被保險人（自付30%-60%）每人每月自付保險費將增加72元至144元，政府補助保險費（補助40%-70%）則每人每月增加補助95元至167元；低收入戶及重度以上身心障礙者則每人每月增加補助239元。

國保保費調整後，明年「1-2月」份保費繳款單將於年3月底前寄發，被保險人只要於4月底前繳納即可。另衛生福利部提醒，針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，以減輕民眾保險費負擔，並保障其領取保險給付之權益。
國民年金

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