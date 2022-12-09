（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）沒有醒目招牌、華麗的店面，小小的工作室中卻藏有五星飯店極致工藝下誕生的精緻甜點，隱身在新北三重巷弄的「太郎製菓」單靠顧客口耳相傳打出好口碑，將預算與精神都投入在食材和嚴謹的製程上，端出有溫度的甜點。

「太郎製菓」的主廚、老闆為前台北文華東方酒店甜點副主廚賴師傅，店內主打日式洋菓子、法式甜點，目前販售有十勝金磚巴斯克、法式水果千層及達克瓦茲、馬卡龍、可麗露等豐富多樣的品項。

招牌十勝金磚巴斯克以日本北海道最負盛名的四葉乳脂起司、四葉奶霜製作，並添加珍貴的屏東大武山初卵蛋、大溪地香草、超過百年歷史的大日本明治製糖上白糖等主廚嚴選食材。

口感媲美半熟乳酪，入口即化的十勝金磚巴斯克吃起來軟綿不乾硬，不過份紮實的細緻蛋糕體散發濃郁乳酪香氣，四葉乳脂起司獨有的柔順酸味更是使整體輕盈不膩口的關鍵，高溫烘烤冷卻後微微凹陷的表層帶有美麗的琥珀色，迷人焦糖香增添風味層次。

除原味外，還有將蜜香紅茶研磨成粉搭配水蜜桃的蜜桃紅茶口味、添加大甲芋頭的芋泥麻糬口味、使用知名日本小山園若竹抹茶粉的抹茶口味等多種口味的十勝金磚巴斯克，其中許多粉絲力推的是蘭姆葡萄口味，將葡萄乾浸漬在來自日本的高濃度蘭姆酒之中長達一個月，入口時除了綿密乳酪外還能感受到葡萄乾的口感與馥郁酒香，尾韻深沉散發大人系的成熟風情。

日本岡山麝香葡萄千層蛋糕。（業者提供）

天氣逐漸轉涼，太郎製菓最近也推出了秋冬最應景的栗子蒙布朗巴斯克，結合法式栗子香緹、栗子泥、糖漬栗子丁三者與日本產蘭姆酒，風味極具深度，且保證每一口都能吃到濃濃的香甜栗子。

另一款新口味比利時藍舶鹽之花焦糖，以自製焦糖醬加上比利時藍舶鹽之花，焦糖香氣十足卻不甜膩，北海道乳酪與焦糖醬的經典組合濃郁化口，加上頂級鹽之花帶出甜蜜微鹹迸發新食感。

除了巴斯克蛋糕外，太郎製菓還有另一項粉絲激推的明星商品－馬卡龍。粉嫩的外殼口感薄脆，裡頭則是香濃軟綿不會太過黏口的驚喜內餡，以自製草莓果醬、百香果醬、白桃果醬等組合成草莓奶霜、海鹽焦糖百香果、小山園抹茶桃子、藍莓乳酪、黑櫻桃巧克力等多種口味，結合台灣土產黑金剛花生的花生巧克力馬卡龍更是滿溢醇厚花生香氣十分驚豔，各種口味搭配上夢幻俏皮的外型，不論用看的、吃的都無比療癒。

花生巧克力馬卡龍使用台灣土產黑金剛花生，香氣濃郁。（業者提供）

經典的法式甜點烤杏仁費南雪。（業者提供）

經典的法式甜點費南雪，先費時費工地將杏仁粉烤焙過，再加上來自日本歷史最悠久、成立近130年的日本製粉麵粉、屏東蜂農自產純蜂蜜、屏東大武山初卵蛋等真實、純淨的食材去製作。

夏洛特的生乳酪蛋糕以自製手指餅圍繞，不添加任何吉利丁，生乳酪慕斯完全來自北海道的四葉乳脂起司，其他如鮮奶油水果蛋糕、水果千層蛋糕，也通通選用日本直送的北海道四葉奶霜。

因為想做出自己也喜歡吃的甜點，所以賴師傅經常以日常中自身喜愛且精心挑選的食材為靈感出發，跳脫飯店體系，省去花俏的妝點，回歸反璞歸真的本質，端出有溫度的甜點。

隱身新北三重巷弄的五星級甜點「太郎製菓」十勝金磚巴斯克軟綿、濃郁乳酪香不膩口 療癒你的心